Samsung Odyssey OLED G8 : le prix est déjà en chute libre pour le dernier modèle G85SD, avec son écran WQHD 175 Hz ultra immersif

L’écran PC Samsung Odyssey OLED G85SD est l’un des derniers modèles de la marque, vendu plus de 1000 euros sur le site officiel, mais que vous retrouvez aujourd’hui pour 769,99 euros sur Rakuten grâce à un code promo.

Samsung Odyssey OLED G85SD // Source : Samsung

L’écran Samsung Odyssey OLED G85SD est un modèle très haut de gamme. C’est une dalle sortie très récemment par la marque coréenne et qui s’adresse non seulement aux gamers, mais aussi aux professionnels exigeants en quête de qualité. C’est un écran ultra large, incurvé, de 34 pouces, qui peut être utilisé comme un Smart TV grâce à Tizen. Ses specs techniques sont aussi impressionnantes que son prix de départ, heureusement qu’on peut compter sur la promo de 233,71 euros aujourd’hui sur Rakuten pour peut-être se laisser tenter.

Ce qui impressionne sur le Samsung Odyssey OLED G8

La qualité de l’image grâce à l’OLED

La résolution UWQHD est un régal pour les yeux

Un écran 175 Hz avec un temps de réponse de 0,03 ms

Sur le site de Samsung, l’écran Odyssey OLED G8 G85SD est affiché à 1003,70 euros. Alors que sur Rakuten, Boulanger le vend 799,99 euros. Et aujourd’hui seulement, avec le code RAKUTEN30, il passe à 769,99 euros.

Un écran PC haut de gamme absolument brillant

Faites place, littéralement, pour accueillir le Samsung Odyssey OLED G8 G85SD. C’est un écran PC plutôt imposant, d’une diagonale de 34 pouces, sur une surface incurvée. La courbure d’écran est de 1800R, plus importante que la classique 1500RK. Ce qui signifie qu’elle est plus prononcée et qu’il y a donc moins de distorsion sur les bords, qu’il reste confortable si vous n’êtes pas centré et l’immersion est meilleure, plus enveloppante.

Mais ce n’est pas son principal atout : cet écran est une dalle OLED compatible HDR10 et HDR10+ Gaming qui affiche de la UWQHD avec un taux de rafraîchissement max de 175 Hz et une latence de 0,03ms GTG. Autant dire que n’importe quel jeu lancé dessus vous apparaîtra sous son meilleur jour et sera un véritable régal pour les yeux, si tant est que vous ayez la configuration qui suit.

Le Samsung Odyssey OLED G8 devient TV

Cet écran est idéal si vous jouez, bien sûr, mais aussi si vous travaillez, notamment pour les développeurs ou les graphistes et monteurs. La surface d’affichage est généreuse et les couleurs sont naturelles, avec des contrastes prononcés, donc il peut être polyvalent. Mais vraiment, puisqu’une fois votre tour éteinte, il peut être utilisé comme un téléviseur. Vous avez l’OS Tizen et l’accès aux plateformes de streaming et même de cloud gaming pour vous divertir autrement.

Le Samsung Odyssey OLED G8 G85SD n’est d’ailleurs pas avare en connectique avec un DisplayPort 1.4, deux ports HDMI 2.1, un port USB-B et deux ports USB-A. Sans oublier qu’il propose du WiFi 5 et du Bluetooth 5.2, en plus de son haut-parleur de 10 W. Il est même nativement compatible SmartThings, normal, on parle de Samsung, pour contrôler vos appareils connectés directement sur l’écran.

Si le prix du Samsung Odyssey OLED G8 reste un frein, notre guide sur les meilleurs écrans gaming du moment peut vous aider à trouver un modèle plus adapté.

