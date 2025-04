Ce grand écran PC OLED de gamer (21:9, WQHD, 175 Hz) est à prix cassé sur Amazon

Avec son format ultra-wide, sa dalle QD-OLED ou encore son taux de rafraîchissement élevé, le moniteur gamer Gigabyte MO34WQC a de quoi convaincre les joueurs à la recherche d’une excellente fluidité. Actuellement, vous trouverez cet écran à 599,90 euros au lieu de 709 euros sur Amazon.

Les joueurs aguerris qui ont le budget nécessaire pour bien s’équiper pourraient bien être intéressés par le moniteur Gigabyte MO34WQC. Cet écran PC conçu pour le gaming cumule les atouts : taux de rafraîchissement élevé, temps de réponse minimal, une foule de fonctionnalités permettant d’être plus efficace en jeu… Bref, un modèle qui ne laisse rien au hasard et qui est, heureusement, moins onéreux que d’habitude grâce à une réduction de 15 %.

Les points forts du Gigabyte MO34WQC

Une dalle OLED de 34 pouces au format 21:9

Un taux de rafraîchissement de 175 Hz

Des ports HDMI 2.1 pour jouer sur une PS5 ou une Xbox Series X/S

Auparavant proposé à 709 euros, l’écran PC gamer Gigabyte MO34WQC est aujourd’hui disponible en promotion à 599,90 euros sur Amazon.

Un grand, très grand écran

Le moniteur Gigabyte MO34WQC est tout d’abord un modèle assez massif, soutenu par un pied tout aussi imposant, mais dont la forme en Y permet d’installer divers périphériques sans encombrer le bureau. Cet écran est aussi bien ergonomique, puisque sa hauteur, son inclinaison et son pivotement sont tout à fait réglables. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c’est évidemment cette grande dalle de 34 pouces, au format 21:9, lequel le place ainsi dans la famille des écrans dits « ultra-wide » : ces derniers offrent une surface d’affichage bien plus conséquente qu’avec un écran 16:9, ce qui devrait rassurer les adeptes du multitâche.

De plus, cet écran incurvé présente une courbure de 1800R, et promet donc un confort visuel très agréable. Avec ça, vos yeux pourront parcourir la totalité de l’écran en conservant la même distance, sans oublier que vous profiterez aussi d’une belle immersion. Et pour ne rien gâcher, cette dalle est QD-OLED, ce qui lui permet d’offrir des contrastes infinis et des noirs profonds, et bénéficie d’une définition WQHD (3440 x 1440 pixels). Ajoutons à tout cela une certification DisplayHDR True Black 400 (pour des noirs encore plus profonds) et une couverture de 99 % du spectre DCI-P3 (pour une palette de couleurs bien étendue).

Le plein d’options pour être plus percutant

Le Gigabyte MO34WQC propose par ailleurs un taux de rafraîchissement de 175 Hz, qui permet de profiter d’une excellente fluidité lors des actions de jeu, sans aucun flou de mouvement, ni de latence. Le temps de réponse s’élève de son côté à 0,03 ms seulement, et grâce à cela, les retards ou ralentissements à l’image seront grandement minimisés, ce qui sera bien utile sur des FPS, ou quand la réactivité est primordiale. Le moniteur est également doté de la technologie AMD FreeSync Premium Pro, qui lutte contre les déchirures d’écran et les saccades. Veillez bien sûr à posséder une carte graphique AMD Radeon compatible.

L’écran met aussi à disposition plusieurs fonctionnalités d’amélioration bien connues des joueurs, comme le Timer (chronomètre), le viseur ou encore des options pour le multitâche, comme le Picture-by-Picture (PBP), qui fractionne l’écran en deux, ou encore le Picture-in-Picture (PIP), qui permet d’afficher deux contenus en même temps. Enfin, côté connectique, ce modèle embarque deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, un port USB-C, deux ports USB-A, un port USB-B, une prise pour écouteurs et une prise pour micro. Notez d’ailleurs que les ports HDMI 2.1 permettent de jouer en 2K@120Hz sur les PS5 et Xbox Series X.

