Personnaliser son PC portable n’a jamais été aussi simple : l’expérience Framework Laptop

Le Framework Laptop, portable modulaire visant la durabilité, associe le montage d'un PC à l'électronique DIY. Aujourd'hui, nous explorons une mise à niveau incluant le processeur Intel Core i5-1340P, une batterie de 61 Wh, des haut-parleurs plus puissants, et un écran mat. Accompagnez-nous dans cette nouvelle aventure technologique pour voir comment le Framework Laptop évolue et à qui il s'adresse réellement.

En fin d’année 2021, nous avions assemblé notre premier Framework Laptop de 13,5 pouces. La proposition était ambitieuse : un ordinateur portable modulaire et réparable, où quasiment chaque composant, qu’il soit interne (RAM, batterie, stockage) ou externe (clavier, ports), peut être mis à niveau ou remplacé. Un appareil conçu pour être à la fois évolutif et durable. Nous avions alors constaté que l’ordinateur portable Framework était incroyablement facile à assembler et ludique à personnaliser. Une première expérience concluante, où le Framework Laptop était équipé d’un processeur Intel Core i5-1135G7 de 11ᵉ génération, rapidement remplacé par un modèle plus récent, l’Intel Core i5-1240P de 12ᵉ génération.

Aujourd’hui, nous remettons le couvert avec un nouvel upgrade. Toujours sur la même base de châssis, nous avons décidé de changer le processeur pour un Intel Core i5-1340P de 13ᵉ génération, de monter une nouvelle batterie de 61 Wh, d’intégrer des haut-parleurs plus puissants, et de remplacer l’écran brillant par un écran mat. Êtes-vous prêts ? C’est parti !

Le matériel de test nous a été prêté par Framework

Une expérience qui se situe entre le bricolage électronique et le montage d’un PC fixe

Le bilan ? Framework a corrigé de nombreux problèmes avec cette mise à jour, et notamment l’autonomie de la batterie, un point faible de notre premier test. L’expérience de l’upgrade reste aussi simple que la première fois. Bien que je ne dirais pas que c’est accessible à tout le monde, c’est indéniablement à la portée de ceux qui ont déjà manipulé des composants tech et assemblé un PC fixe. Il m’a fallu un peu plus de 30 minutes pour changer toutes ces pièces, grâce à une documentation complète et des références clairement indiquées.

C’est une opération qui exige de la patience, une certaine habilité et un minimum de connaissances techniques, mais qui est rendue accessible grâce à la documentation complète fournie par Framework.

Tout commence par le déballage du châssis. Le Framework Laptop est livré dans un emballage soigné, qui comprend toutes les pièces nécessaires. Le processeur est directement intégré à la carte mère, il faut donc changer l’ensemble. En n’oubliant pas de récupérer la mémoire vive et le SSD sur l’ancienne carte mère. Vous pouvez même donner une seconde vie à l’ancienne carte mère en l’installant dans un boitier imprimé en 3D.

L’échange des haut-parleurs a nécessité un peu plus de délicatesse, car il faut veiller à ne pas abîmer les fils lors de leur déconnexion et reconnexion. Cependant, une fois cette précaution prise, l’opération reste simple.

Enfin, nous avons remplacé l’écran brillant par un modèle mat. Ici encore, il faut faire preuve de délicatesse pour éviter d’endommager les composants électroniques. Après avoir dévissé l’écran de l’ordinateur, il suffit de débrancher l’ancien écran, de brancher le nouveau, et de revisser le tout.

Et le résultat…

Commençons par l’écran : il offre à peu près les mêmes qualités que l’ancien, mais en version mate. Si la couverture des couleurs est légèrement moins bonne, le confort est indéniable. On aurait aimé pouvoir passer à l’OLED, mais cet écran reste de très bonne facture, notamment grâce à son format 3:2, sa définition 2K et ses qualités intrinsèques.

Le CPU Intel Core i5-1340P de 13e génération offre des meilleures performances, grâce à des vitesses d’horloge plus rapides, malgré une architecture identique à la 12e génération. Les performances en monocœur ont ainsi augmenté de 10 à 14 % dans nos tests, tandis que les performances multicœurs augmentent de 8 à 10 %. En prime, le ventilateur est moins sollicité et fait nettement moins de bruit.

Framework Laptop avec Intel Core i5-1340P (13e) Framework Laptop avec Intel Core i5-1240P (12e) Framework Laptop avec Intel Core i5-1135G7 (11e) GeekBench 5 Single-Core 1627 points 1414 points 1237 points GeekBench 5 Multi-Core 7929 points 7541 points 4136 points Cinebench R23 Single-Core 1714 points 1479 points 1325 points Cinebench R23 Multi-Core 9296 points 8530 points 5866 points

L’autonomie a connu une amélioration significative, non seulement grâce à la plus grande capacité de la batterie, mais aussi par le rendement du processeur qui est meilleur. Ajoutez à cela des modules HDMI et DisplayPort revus et corrigés pour une consommation moindre, et vous obtenez une amélioration de l’autonomie de 30 à 40 %. Si vous ne changez que la batterie de 55 à 61 Wh, l’amélioration sera bien plus modeste, mais reste intéressante.

Cependant, tout n’est pas parfait. Nous sommes impatients de tester la configuration AMD à venir. De plus, nous aurions aimé une option OLED pour l’écran avec un taux de rafraichissement plus élevé. Le design reste encore trop insipide à mon goût et j’aurais aimé pouvoir choisir le coloris, pas uniquement les coloris des bordures de l’écran. Enfin, si la modularité est un atout indéniable, elle a pour conséquence un laptop un peu plus épais que les ultrabooks d’Apple ou d’Asus.

Malgré ces quelques réserves, le Framework Laptop confirme sa pertinence. Les améliorations et upgrades apportées changent véritablement la donne. Si le pari de la modularité était audacieux, il semble aujourd’hui réussi. Nous mettrons à jour le test initial pour refléter ces changements.

À qui s’adresse le Framework Laptop ?

En premier lieu, il s’adresse aux amateurs de technologie et aux bidouilleurs qui aiment assembler et personnaliser leurs appareils. La possibilité de changer presque tous les composants de l’ordinateur offre une grande flexibilité et un contrôle inédit sur l’appareil.



Ensuite, le Framework Laptop est une option intéressante pour ceux qui sont préoccupés par la durabilité et la réparabilité des appareils électroniques. Plutôt que de remplacer un ordinateur entier lorsque quelque chose ne fonctionne plus, le Framework Laptop permet de remplacer uniquement la pièce défectueuse, ce qui est plus écologique et souvent plus économique.

Cependant, il convient de souligner que le Framework Laptop requiert un certain niveau de connaissances techniques pour le montage et l’upgrade. Si vous n’êtes pas à l’aise avec ces tâches, il peut être préférable de choisir un ordinateur plus conventionnel, ou de faire appel à un professionnel pour vous aider.

Il est aussi important de noter que le design modulaire du Framework Laptop le rend un peu plus encombrant que les ultrabooks les plus fins et légers disponibles sur le marché. Pour ceux qui privilégient le style et la portabilité, cela peut être un inconvénient.