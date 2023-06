Comment nous avons donné une seconde vie à notre PC Framework Laptop grâce à Cooler Master

Il y a quelques mois, nous avons donné une seconde vie à notre Framework Laptop en l'upgradant avec une série de nouveaux composants, dont un processeur Intel Core i5-1340P et une batterie plus puissante. La promesse de Framework — la simplicité d'assemblage et de réparation — a été respectée. Mais qu'en est-il de l'ancienne carte mère, dotée d'un Intel Core i5-1240P de 12ᵉ génération ? C'est là que Cooler Master entre en jeu, transformant notre expérience en une aventure de réutilisation technologique et de découverte. Voici notre expérience avec le boîtier PC Cooler Master, l'outil qui a permis à notre ancienne carte mère de renaître en tant que PC fixe.

En mai 2023, nous avons mis à jour le Framework Laptop 13. La mise à niveau a inclus un processeur Intel Core i5-1340P, une batterie de 61 Wh, des haut-parleurs plus puissants, et un écran mat. La simplicité de l’opération reflète l’engagement de Framework à rendre la technologie plus accessible et plus respectueuse de l’environnement, se démarquant de la plupart des autres fabricants d’ordinateurs portables.

Pour rappel, Framework est une entreprise qui repense l’industrie des ordinateurs portables en plaçant la durabilité, la réparabilité et l’évolutivité au cœur de sa philosophie. Consciente des défis environnementaux et de l’obsolescence rapide des technologies, Framework développe des ordinateurs conçus pour être facilement démontables et modifiables par l’utilisateur final. Cela signifie que les composants, comme la mémoire, le stockage, la batterie et même le processeur, peuvent être améliorés ou remplacés en fonction des besoins, prolongeant ainsi la durée de vie de l’appareil et réduisant les déchets électroniques.

De plus, Framework s’engage à fournir des informations détaillées et accessibles sur la réparation et la mise à niveau de ses produits, encourageant une économie circulaire dans l’industrie technologique. Cette démarche favorise l’indépendance des utilisateurs tout en promouvant un mode de consommation plus responsable et durable.

Récupérer et revaloriser

Le point le plus intéressant réside dans le recyclage de la carte mère après la mise à niveau. Nous nous sommes retrouvés avec une carte mère équipée d’un processeur Intel Core i5-1240P de 12ᵉ génération, ce qui nous a amenés à nous poser la question : que faire de ce composant ?

La réponse est venue de Framework qui a mis à disposition des plans pour imprimer en 3D un boîtier compatible avec cette carte mère. Cependant, tout le monde n’a pas accès à une imprimante 3D, et c’est là que Cooler Master, un spécialiste des solutions de refroidissement et des boîtiers pour PC, entre en scène.

Un nouveau partenariat

Framework a en effet établi un partenariat avec Cooler Master pour créer un boîtier transparent dédié à la carte mère de l’ordinateur portable. Ce boîtier, aux dimensions compactes de 297 mm x 133 mm x 14,9 mm, est astucieusement conçu. Il peut être posé à plat, monté en VESA derrière un écran, ou placé sur un support. Il est même doté d’un bouton d’alimentation intégré.

L’expérience avec le boîtier PC Cooler Master a été particulièrement gratifiante. En fait, la facilité avec laquelle nous avons pu installer la carte mère et les autres composants dans le boîtier est impressionnante. Cooler Master a une réputation bien méritée pour la conception de produits de qualité, et ce boîtier en est une preuve de plus.

L’installation dans ce boîtier est un jeu d’enfant. Il suffit d’ouvrir le boîtier, d’installer l’antenne Wi-Fi, de placer la carte mère, de brancher la mémoire RAM et le SSD, d’installer la carte son et enfin la carte Wi-Fi. Une fois le tout refermé, il ne reste plus qu’à installer Windows 11.

Le boîtier transparent offre une perspective fascinante sur l’intérieur de la machine, ajoutant une touche esthétique indéniable. Sa conception compacte et son profil fin en font un choix discret pour n’importe quel bureau ou espace de travail, tout en offrant une performance digne de mention.

Côté performances, nous avons été agréablement surpris par le comportement du boîtier. Malgré sa taille compacte, il ne compromet pas les performances du système. Le boîtier Cooler Master a réussi à maintenir les températures à un niveau acceptable, même lors de tâches gourmandes en ressources. Seul bémol : on entend trop le ventilateur, ce qui était déjà un problème lors de notre essai de cette configuration.

La démarche écoresponsable

Le principe est simple et s’inscrit dans la philosophie de Framework : réutiliser l’ancien matériel en favorisant une économie circulaire intelligente. Pour un total de 140 euros (boitier, SSD, mémoire RAM et carte Wi-Fi), vous pouvez donner une seconde vie à votre carte mère et la transformer en un ordinateur de bureau fonctionnel.

La démarche de Framework mérite d’être saluée et constitue un exemple à suivre pour les autres constructeurs. Dans un monde où la durabilité devient un enjeu majeur, l’économie circulaire proposée par Framework montre qu’il est possible de combiner innovation technologique, plaisir d’utilisation et respect de l’environnement.



