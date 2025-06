Microsoft tue l’écran bleu : voici le nouvel écran noir de Windows 11

Fin d’une ère chez Microsoft : l’iconique écran bleu de la mort (BSOD) disparaît après 40 ans de bons et loyaux services.

Révolution chez Microsoft : l’iconique écran bleu de la mort (BSOD pour Blue Screen of the Death) tire sa révérence après près de 40 ans de bons et loyaux services. Windows 11 accueillera « plus tard cet été » un tout nouvel « écran noir de la mort » qui abandonne définitivement la couleur bleue.

Adieu au bleu iconique, bonjour au noir fonctionnel

Cette transformation marque la fin d’une ère pour l’un des éléments les plus reconnaissables (et redoutés) de Windows.

Bien plus qu’un simple changement esthétique, cette évolution vise à améliorer drastiquement le diagnostic des pannes système. Le nouveau design promet des informations plus claires sur les causes exactes des crashes, facilitant la résolution pour les administrateurs IT et utilisateurs avancés. Une modernisation attendue qui s’inscrit dans la stratégie post-CrowdStrike de renforcement de la résilience Windows.

Le nouvel écran noir abandonne radicalement l’esthétique Windows traditionnelle. Exit le fond bleu caractéristique présent depuis les années 1980, le visage triste « :( » et le code QR introduit dans les versions récentes. Microsoft mise sur un design minimaliste noir qui rappelle les écrans de mise à jour Windows.

Cette sobriété visuelle masque une évolution technique importante : l’affichage systématique du code d’arrêt et du pilote défectueux responsable du crash. Information essentielle souvent absente des anciens BSOD. On était obligés d’aller fouiller les fichiers de vidage avec des outils spécialisés comme WinDbg.