Le thème sombre chez Microsoft ou la mort lente de Windows

Le développement de Windows chez Microsoft semble au point mort depuis de nombreux mois. Les nouveautés se font de plus en plus rares et des chantiers… restent en chantier.

Source : Microsoft

Que fait Microsoft avec Windows 11 ? Le système d’exploitation semble profiter de moins en moins de nouveautés au fil du temps, sans qu’un éventuel Windows 12 ne semble pointer le bout de son nez.

Un projet de 9 ans inachevés

Le sujet de la gestion de Windows par Microsoft est revenu à la Une cette semaine par un édito publié par le journaliste spécialisé Zac Bowden pour Windows Central.

Il pointe du doigt le caractère incomplet du thème sombre de Windows 11 et Windows 10, plus de neuf ans après le début du travail de Microsoft sur le sujet.

En effet, quand le thème sombre est activé, Windows affiche encore de nombreuses fenêtres avec un thème claire. Les développeurs de Microsoft n’ont pas mis à jour ces éléments d’interfaces datant de précédentes versions de Windows, parfois de Windows XP ou Windows 98, avec un design présentant un thème sombre.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Microsoft a fini par ajouter un thème clair officiel à son système. Ce thème était forcément plus simple à adapter puisque les fenêtres historiques du système sont en clair.

Comme le fait également remarquer Zac Bowden dans son article, Microsoft est le plus mauvais acteur de son propre écosystème. La plupart des éditeurs tiers de logiciels proposent un thème sombre natif : Slack, WhatsApp, Discord, etc.

Windows est-il mort ?

Il serait faux de dire que Windows ne reçoit plus aucune nouveauté. Microsoft a longtemps communiqué sur l’ajout de son IA Copilot à son système. Sauf que voilà, l’intégration de Copilot dans Windows 11 passe en réalité par une vue web maquillée.

De même, la nouvelle application de courrier et de calendrier par défaut est seulement une vue web du site outlook.com. Microsoft ne prend en fait plus la peine de développer des applications natives pour son système.

Windows ne semble plus du tout avoir le niveau d’investissement dont il profitait auparavant. Le système reste majoritaire et très utilisé dans le monde et Microsoft ne sent peut pas la pression d’e faire l’effort d’investir pour son système. Il n’y a bien que dans le domaine du jeu vidéo où Microsoft semble encore faire quelques efforts, poussé par la division Xbox.

Surtout, Windows fait face à de plus en plus de concurrences. On peut évoquer Apple qui devient de plus en plus pertinent avec ses Mac avec puces Apple Silicon ou GNU/Linux qui devient crédible pour du jeu vidéo grâce aux efforts de Steam.