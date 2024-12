Xbox prépare une interface multiplateforme avec le Project Rainway

Xbox semble continuer sur sa stratégie du « tout peut devenir une Xbox » en annonçant le développant d’une interface multiplateforme.

Microsoft

Si l’annonce de la campagne « This is an Xbox » (Ceci est une Xbox) a marqué un tournant décisif dans la stratégie de Xbox, la faisant passer d’une console à un écosystème, on apprend aujourd’hui via Windows Central que Microsoft développement une nouvelle interface pour parfaire cette transition.

Une interface multiplateforme

En transformant chaque appareil compatible en une Xbox potentielle, Microsoft peut se vanter de disposer d’un gigantesque « parc de consoles ». Cependant, il reste essentiel de créer une interface permettant de retrouver facilement ses éléments d’un appareil à l’autre. Sinon, à quoi bon ? C’est précisément à cette problématique que répondrait l’interface pour le moment connue sous le nom de code Project Rainway.

La nouvelle interface du Xbox Game Pass // Source : Xbox

Selon Windows Central, Microsoft s’inspirerait pour Project Rainway des fonctionnalités sociales présentes sur Battle.net, que l’on retrouve dans des jeux comme Overwatch, Diablo ou encore Hearthstone. On peut ainsi imaginer qu’avec cette interface, les joueurs pourront retrouver leurs sauvegardes grâce à un système de cloud, permettant de conserver leur progression, y compris si elle est issue d’une console comme la PS5.

Si la promesse faite par Xbox semble intéressante, il reste maintenant à savoir si la stratégie de Xbox, en se démultipliant sur autant de fronts, s’avérera payante. Le projet n’en est pour l’instant qu’à ses balbutiements, mais il marquerait une étape importante dans l’ouverture de la marque Xbox.