Microsoft abandonne Remote Desktop sur Windows 11 : voici les meilleures alternatives

Remote Desktop, c’est fini ! Microsoft annonce la fin pour mai 2025. Il y a plein d’alternatives.

Microsoft avait déjà donné un gros indice en septembre 2024 : Remote Desktop, c’est terminé. Plus de mises à jour, plus de nouvelles options, et bientôt, plus rien du tout.

L’application sera retirée du Microsoft Store, et après le 27 mai 2025, impossible de la télécharger ou de l’installer. Si vous l’utilisez pour vous connecter à Windows 365, Azure Virtual Desktop ou Microsoft Dev Box, il faudra dire adieu à cette vieille habitude. Microsoft bloque carrément ces connexions via l’ancienne appli après cette date. Bref, c’est un clap de fin sans retour en arrière possible.

Mais pourquoi ce choix ? Microsoft veut tout centraliser avec une nouvelle appli, sobrement appelée Windows (sur le Windows Store). Lancée en version stable en septembre 2024, elle promet une expérience plus moderne et unifiée pour gérer vos PC dans le cloud ou vos bureaux virtuels. Exit les outils éparpillés, place à une solution tout-en-un.

Elle gère le multi-écran (idéal pour jongler entre plusieurs écrans), propose des définitions dynamiques (votre affichage s’adapte automatiquement, même sur un écran géant), et simplifie l’accès à Windows 365 ou Azure Virtual Desktop. L’interface est aussi plus agréable, avec des écrans de démarrage personnalisables.

Et pour le travail à distance, on retrouve la redirection d’appareils (votre imprimante ou webcam suit le mouvement), les optimisations pour Microsoft Teams, et une bascule rapide entre comptes pros ou scolaires. Pour l’instant, elle est réservée aux comptes Microsoft professionnels ou éducatifs, mais il y a des rumeurs : Microsoft pourrait un jour ouvrir ça aux comptes personnels.

Remote Desktop vs Connexion Bureau à distance : pas la même chose !

Attention à ne pas tout mélanger : l’application Remote Desktop, celle du Microsoft Store qui s’arrête en mai, n’est pas la même que la Connexion Bureau à distance (Remote Desktop Connection, ou MSTSC) sur Windows 11 Pro. Cette dernière, intégrée à Windows depuis plus de 20 ans, reste en vie après le 27 mai.

Bonne nouvelle : elle fonctionne toujours pour se connecter à des machines via le protocole RDP (Remote Desktop Protocol), un standard qui permet d’accéder à un PC à distance. Microsoft la garde sous le coude tant que l’appli Windows ne prend pas encore en charge toutes les subtilités du RDP.

Du coup, si l’appli Windows ne vous convient pas encore – par exemple, si vous utilisez un compte personnel ou une fonctionnalité qui manque –, la Connexion Bureau à distance est là pour jouer les prolongations. C’est un peu comme un vieux téléphone à clapet : pas hyper moderne, mais ça fait le job.

Les autres alternatives

À partir de cette date, Remote Desktop devient une coquille vide. Plus de support, plus de sécurité, et surtout, plus de connexions possibles à Windows 365, Azure Virtual Desktop ou Dev Box. Si vous insistez pour l’utiliser, attendez-vous à des bugs et des messages d’erreur. Microsoft est catégorique : il faut passer à autre chose.

Pour les pressés ou les réticents, il y a des alternatives. L’appli Windows est la solution officielle, mais si elle ne coche pas toutes vos cases, la Connexion Bureau à distance peut dépanner. Microsoft a même mis des infos sur Microsoft Learn pour expliquer ce qui manque encore à l’appli Windows et comment s’en sortir en attendant. Et si vous voulez sortir du monde Microsoft, des outils comme TeamViewer ou AnyDesk restent des options solides.

