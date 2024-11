Nous avons lu les tests du Mac mini M4 : le meilleur ordinateur Apple de l’année ?

Les premiers tests pour le Mac mini M4 sont tombés et nous vous proposons une revue de presse condensée pour connaitre les premiers avis sur cet « adorable » Mac qui a visiblement convaincu beaucoup de monde.

The Verge

Le Mac mini M4 est sans aucun doute le plus attendu des trois produits annoncés par Apple cette dernière semaine. Avec son nouveau design encore plus « mini », des performances annoncées toujours plus folles et un prix de départ très attractif, la firme frappe fort pour cette fin d’année.

En attendant de vous proposer notre propre test de la machine, en versions M4 et M4 Pro, nous vous proposons une revue de tests français et internationaux afin d’avoir un premier aperçu du retour de la presse sur ce (mini) produit très attendu.

Un design qui fait sensation

S’il y a un élément qui met tout le monde d’accord sur ce Mac mini M4, c’est son design. L’ordinateur d’Apple se place niveau taille entre une Apple TV 4K et un Mac Studio (12,7cm en longueur et 5 cm de hauteur), prenant terriblement moins de place que son prédécesseur sur la puce M2.

Mac mini M4 vs Mac mini M2 // Source : The Verge

Pour nos confrères de Les Numériques, cette miniaturisation démontre encore « de la magie noire avec laquelle opèrent les ingénieurs de la marque ».

Pour Numerama, son design est tout simplement « terriblement attachant » alors qu’il fait « un très bel appareil sur le bureau ». Le média américain Tom’s Hardware est du même avis, le trouvant même « adorable ».

L’offre connectique n’est pas en reste. Si le Mac mini M4 n’intègre plus de port USB-A, cela ne semble au final déranger personne. C’est l’absence d’un éventuel port pour cartes SD qui manque cependant selon le site The Verge et le créateur de contenu MKBHD.

À noter que si les ports USB-C à l’arrière sont Thunderbolt 4 (USB4) et non Thunberbolt 5. Mais pour Dave2D, « Thunderbolt 5 n’a pour le moment pas d’utilité » au-delà des écrans alors que le Thunderbolt 4 reste « amplement suffisant pour les supports de stockage.

Le bouton de la discorde

Et ce bouton alors ? Placé sur le dessous du Mac Mini M4, il fait déjà l’objet de débats et nombreux mèmes en ligne. Dans les faits, le consensus semble être le suivant : son emplacement n’est pas pratique, mais ce n’est au final pas si dérangeant.

En effet, pour Numerama et Dave2D, le Mac Mini est tellement léger « qu’il suffit de le soulever légèrement pour l’allumer ou l’éteindre ». Pour Chris Welch de The Verge, la situation peut se résumer à : « C’est idiot, mais cela n’a pas eu d’incidence négative sur mon expérience ».

Numerama

Peut-être un point d’amélioration pour le Mac mini M5 ? Quand on sait qu’Apple continue de placer le port de recharge de la Magic Mouse sous la souris, l’espoir n’est pas de mise.

Petit, mais (très) puissant

Apple a-t-il réussi à faire de son nouveau Mac mini le concentré de puissance attendu ? Selon les premiers benchmarks, la machine impressionne la presse.

Nos confrères Les Numériques ont mesurée des performances CPU quasi doublées par rapport à la puce M2 et fait même jeu égal avec le Ryzen AI 9 370 HX sur le récent Asus TUF Gaming A16. Dave2D le juge « incroyablement rapide » notamment sur les performances en multicoeurs. C’est bien simple, elles sont maintenant similaires à celui du M1 Ultra du Mac Studio en multicoeurs selon Numerama.

Puce Single CPU Multi CPU Apple M1 Ultra 114 1624 Apple M2 120 555 Apple M2 Ultra 126 1918 Apple M3 141 618 Apple M3 Pro 141 1059 Apple M3 Max 139 1674 Apple M4 172 625 Apple M4 Pro 173 1632 Numerama

Pour prendre un peu de hauteur, le Mac mini est donc très à l’aise pour toutes les tâches de travail de moyenne charge sans trop broncher, y compris lorsque de nombreuses applications sont ouvertes (merci les 16 Go de RAM).

Mais pour MKBHD, il commence à montrer ses limites sur les « tâches plus gourmandes » telles que le « montage vidéo lourd » et « les jeux vidéos intensifs pour le GPU ».

Sur ce point, peu de médias l’ont cependant testé en jeu. Pour Les Numériques, « le M4 montre de jolies performances sur le benchmark de Shadow of the Tomb Raider » avec prés de 40 images par secondes sur le préréglage Très haut. La machine pouvant se prêter à « quelques sessions occasionnelles sur des titres moins exigeants ».

Mais pour Dave2D, Apple a encore besoin d’une bibliothèque de jeux plus fournie pour prétendre concurrencer le PC et les consoles : « il ne s’agit pas d’une machine de jeu, mais d’une machine capable de faire tourner des jeux ». La distinction est importante.

Enfin, le Mac mini M4 s’avère être une machine silencieuse dans bien des circonstances, mais peut s’avérer bruyant lorsque son GPU est très sollicité, selon Numerma. Dave2D loue notamment son unique grille de ventilation située au-dessous du châssis pour un design encore plus propre.

Le meilleur rapport qualité / prix du marché ?

Le Mac mini M4 est vendu à 699 euros pour son modèle de base avec 16 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage. Pour Les Numériques, « la firme de Cupertino tient ici l’un de ses meilleurs rapport qualité/prix » alors que MKBHD surenchérit qu’il s’agit peut-être là de « la meilleure affaire sur le marché de la tech en ce moment« .

Source : The Verge

Cependant, Apple restant Apple, la situation n’est évidemment positive à tous les niveaux. Le prix des mises à niveau est unanimement qualifié « d’abusive » alors qu’il est nécessaire de débourser 460 euros pour gonfler le stockage de son Mac mini à 1 To. Et ne parlons pas de la mémoire unifiée. The Verge dénonce alors « l’avidité et l’appât du gain » de la firme pour une machine qui semble pourtant destinée aux petits portefeuilles.

Il en reste qu’il s’agit d’une excellente machine, « parfaite pour les télétravailleurs » selon Numerama. Tom’s Hardware imagine aussi la machine dans un contexte « familial » dont le moniteur pourrait changer de manière plus flexible qu’un iMac (qui ne propose qu’une diagonale de 24,5 pouces).