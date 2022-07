Raspberry Pi dégaine un nouveau microcontrôleur Pico… avec un truc en plus

Un peu plus d'un an après le lancement de son microcontrôleur Pico, Raspberry Pi en dévoile un successeur : le Pico W. Ce nouveau modèle reprend les mêmes bases techniques, mais avec un atout supplémentaire : le Wi-Fi.

Lancé en début d’année dernière, le Pico était le premier produit de Raspberry Pi à profiter d’une puce RP2040 conçue en interne. Ce microcontrôleur ultra basique souffrait toutefois d’un défaut pour certains utilisateurs : l’absence de connectivité sans fil par défaut (des adaptateurs pouvaient toutefois être ajoutés). Un problème que Raspberry Pi corrige cette semaine en lançant son Pico W. Ce nouveau modèle reprend à l’identique ou presque les spécificités de son prédécesseur, mais avec une prise en charge du Wi-Fi. De quoi en faire un parfait microcontrôleur pour des projets d’IoT.

Le prix de ce petit Pico W est par contre revu à la hausse pour l’occasion. Il faudra en effet débourser la modique somme de 6 dollars pièce pour mettre la main dessus. Une hausse de prix non négligeable (surtout si vous devez en acheter en quantité) justifiée par le coût des certifications nécessaires à la commercialisation de produits sans-fil. Interrogé par The Verge à ce propos en mars, le CEO de Raspberry Pi expliquait ainsi que « la seule conformité radio d’un produit Raspberry Pi moderne coûte près d’un demi-million de dollars ».

Notez cela dit que le Pico original restera disponible au catalogue de Raspberry Pi, toujours à 4 dollars.

Du Wi-Fi mais pas de Bluetooth… pour l’instant ?

Pour ajouter le Wi-Fi à son Pico W, Raspberry Pi s’appuie sur une puce Infineon CYW43439 également compatible Bluetooth… mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, le Pico W n’est pas encore en mesure de prendre en charge le Bluetooth. On imagine que cette fonction pourra être activée par la suite, mais pour l’instant rien n’est confirmé. Notons également que le Pico W se contente d’une connectivité Wi-Fi 802.11n, très rudimentaire au regard des standards Wi-Fi 6 / 6E actuels. Elle devrait toutefois s’avérer suffisante pour l’utilisation visée, le Pico W ayant simplement pour objectif de contrôler à distance d’autres appareils électroniques.

Pour étoffer son offre, Raspberry Pi a également annoncé deux autres produits : les Pico H et Pico WH. Ils reprennent respectivement les caractéristiques des Pico et Pico W, mais en coûtant l’un comme l’autre un dollars de plus. Ils sont alors livrés avec des headers de broches pré-attachées et un connecteur de débogage.

Les Pico W et Pico H sont disponibles dès à présent, tandis que la variante WH arrivera pour sa part en août. Attention par contre, en raison des pénuries de puces, ces différents modèles pourraient être difficiles à trouver. Raspberry Pi promet tout de même la production de « plusieurs dizaines de millions de Pico supplémentaires » pour éviter autant que possible que les livraisons au compte-goutte ne s’éternisent.

