VPN : trois choses à faire de toute urgence pour tirer le meilleur de votre nouveau smartphone

Cette année, un smartphone flambant neuf s’est glissé sous le sapin et vous n’avez qu’une seule envie : tout configurer pour en faire le compagnon parfait de votre quotidien. Et si on vous disait qu’en deux clics et trois mouvements, vous pouviez en tirer parti au maximum avec un seul et même outil ? Suivez le guide.

Un VPN activé sur smartphone // Source : Petter Lagson sur Unsplash

C’est devenu l’indispensable d’une navigation sereine sur internet, le VPN (Virtual Private Network ou Réseau Privé Virtuel en français) s’est démocratisé et est aujourd’hui un outil accessible à tous les profils, du plus débutant au plus expérimenté. Il rend, en effet, de nombreux services pour sécuriser sa connexion, mais pas que. Connaissez-vous ces trois utilisations qui vont faire du VPN un outil incontournable sur votre nouveau smartphone ?

Changer virtuellement sa localisation pour profiter de plus de contenus

Choisir un serveur localisé dans un autre pays lorsque l’on a installé une application VPN comme celle que propose NordVPN est simple comme bonjour. Il vous suffit de vous connecter à votre compte, puis de cliquer sur “connexion instantanée” pour vous connecter au réseau le plus proche de chez vous… ou d’en changer au besoin.

Grâce à la connexion instantanée, vous pouvez vous connecter d’où vous le souhaitez grâce à NordVPN. // Source : Humanoid XP

Changer sa localisation via un VPN répond à plusieurs besoins. Parmi eux, lorsque vous quittez le sol français pour vos vacances et que vous souhaitez malgré tout profiter des programmes diffusés dans l’Hexagone alors que vous n’y êtes physiquement pas.

Pour cela, il vous suffit lors de votre connexion, de choisir un serveur situé en France pour regarder tous vos contenus habituels. Événements sportifs, émissions de télévision hebdomadaires, cela vous permet de conserver un lien avec vos habitudes audiovisuelles.

Source : NordVPN.

À l’inverse, sans voyager physiquement, vous pouvez, en changeant la localisation de votre serveur, accéder à des contenus vidéos, uniquement disponibles dans le pays de destination.

Cela peut s’avérer extrêmement utile dans un cadre purement récréatif si vous souhaitez, par exemple, suivre des compétitions sportives diffusées sur des chaines étrangères. Changer de serveur peut également vous permettre, dans le cadre de l’apprentissage d’une langue, de profiter de contenus à valeur pédagogique auquel n’ont habituellement accès que les locaux.

Activer le bloqueur de publicité intégré à votre offre VPN

Si votre smartphone est votre outil principal pour naviguer sur internet, vous êtes probablement lassé de devoir composer avec les cookies publicitaires qui vous suivent comme votre ombre. Heureusement, certains fournisseurs VPN comme NordVPN proposent, intégrés à leur formule d’abonnement, un outil de blocage des publicités.

Grâce au bloqueur intégré dans l’abonnement NordVPN, dites adieu aux publicités. // Source : NordVPN.

Ce blocage est d’ailleurs profitable à plusieurs niveaux. Non seulement, exclure les cookies vous permet de gagner en temps de chargement des pages internet, mais cela vous permet aussi de profiter d’une navigation sans l’apparition aléatoire de fenêtres pop-up sur lesquelles vous pourriez cliquer par inadvertance.

Mieux, en utilisant le bloqueur de publicités intégré de NordVPN, vous évitez également le dépôt de cookies. Vous pourrez dire adieu à ces publicités de barbecue qui vous suivent depuis six mois quand vous envisagiez un achat pour vos soirées d’été.

Sécuriser vos mots de passe grâce à un coffre-fort numérique

Souscrire à un abonnement VPN est également un excellent moyen de profiter d’un service de gestionnaire de mots de passé sécurisé. C’est ce que propose notamment NordVPN avec son service NordPass, inclut dans l’offre « Avancé ». Non content de stocker de manière parfaitement sécurisée vos données de connexion à vos différents services, le gestionnaire de mots de passe de NordVPN peut également remplir automatiquement les champs de connexion sur un service donné.

NordPass vous permet de stocker vos mots de passe, et bien plus. // Source : NordVPN

Mieux, NordPass vous permet de stocker en toute sécurité les données de votre carte de crédit ou des notes comme des identifiants Wi-Fi ou des codes d’alarme.

Et si jamais NordVPN constate que vos données ont potentiellement été exposées sur un site non sécurisé, NordPass vous envoie une notification pour vous en informer et vous inciter à modifier vos mots de passe.