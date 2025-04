Pourquoi choisir un VPN premium plutôt qu’un VPN gratuit en 2025 ?

Il est tentant de céder aux promesses des VPN gratuits. Mais ne vous attendez pas aux mêmes performances ni à la même confidentialité que ce que proposent les VPN premium comme ExpressVPN.

Protéger sa connexion lors de ses déplacements, passer outre le géoblocage de certains sites internet, gagner en confidentialité lors de la navigation web : les raisons de souscrire à un VPN ne manquent pas.

Mais à l’heure de faire son choix, comment décider entre un VPN premium (et payant) comme ExpressVPN et un VPN gratuit ? Et bien cela dépend de ce que vous attendez du côté des performances et de la confidentialité.

Une sécurité renforcée

Un VPN sert avant tout à sécuriser sa connexion internet et à préserver sa vie privée lors de la navigation web. Et bien que ce point soit central, toutes les solutions ne se valent pas.

Les VPN premium utilisent des protocoles de sécurité à haute performance comme OpenVPN et IKEv2. Non seulement ils vous prémunissent efficacement contre les intrusions et les attaques de type « man-in-the-middle », mais en plus, ils ralentissent peu votre connexion à internet. De leur côté, les VPN gratuits recourent à des protocoles obsolètes comme le PPTP, vous rendant alors plus vulnérable aux cyberattaques.

ExpressVPN utilise les protocoles de sécurité les plus avancés du marché // Source : ExpressVPN

Pour renforcer d’autant plus la sécurité de votre flux de données, les solutions haut de gamme comme celle de ExpressVPN proposent en complément la fonctionnalité kill switch. Elle est chargée de déconnecter votre appareil dès que le lien au serveur VPN est rompu. Vos données ne sont donc jamais exposées à votre insu.

En complément, les éditeurs de VPN premium appliquent généralement une politique stricte de no-log et s’engagent dans ce cadre à ne jamais enregistrer votre historique de navigation ainsi que vos données de connexion. Les applications gratuites ont quant à elles tendance à collecter massivement vos données et à les revendre à des tiers.

Un large choix de serveurs

Pour accéder à des contenus ou des sites géobloqués ou jouer en ligne sans trop de latence, il est essentiel de pouvoir localiser son adresse IP dans le pays de son choix. D’où l’importance de vérifier le nombre de serveurs disponibles et leur localisation avant de souscrire à un VPN.

ExpressVPN a des serveurs dans plus de 105 pays différents // Source : ExpressVPN

Sur ce point, les applications gratuites sont assez limitées et leurs serveurs sont souvent peu performants. À l’inverse, des solutions comme ExpressVPN proposent une centaine de localisations virtuelles, réparties sur l’ensemble du globe. Et pas question de faire l’impasse sur la performance, une grande partie de leurs serveurs traitent les données à 10 Gb/s.

Un speedtest réalisé avec un VPN gratuit (en haut) et ExpressVPN (en bas) // Source : Frandroid

De plus, la protection de votre flux de données est illimité, que vous passiez des heures à regarder de la sVOD, à jouer en ligne, ou que vous téléchargiez des fichiers volumineux. Ce n’est pas le cas des VPN gratuits, qui limitent le volume de données qui transitent par les serveurs.

Des petits plus appréciables

Les VPN premium ne se contentent pas de délocaliser votre adresse IP et de sécuriser votre connexion. Par exemple, ExpressVPN embarque en complément un gestionnaire de mots de passe, un bloqueur de publicités, ainsi qu’un anti-tracking.

Pour couronner le tout, il est possible de l’installer sur 8 appareils différents, et donc de protéger tous ses appareils comme ceux de sa famille. En plus, l’interface de ce VPN est tellement intuitive que même les plus novices peuvent en profiter pleinement.

Une solution premium à prix doux // Source : ExpressVPN

Aussi complet soit-il, ExpressVPN est accessible au prix plancher de 4,87 euros par mois avec un abonnement de 2 ans. Et en ce moment, l’éditeur vous offre 4 mois supplémentaires, ainsi qu’une eSIM de 5 Gb. Si vous avez encore des doutes, ExpressVPN vous propose de tester sa solution pendant 30 jours et vous rembourse si vous n’êtes pas satisfait.