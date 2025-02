VPN : 5 idées reçues qui font passer à côté des meilleures fonctionnalités

Pourtant incontournables sur le plan de la cybersécurité, les VPN souffrent encore de certains a priori. En voici 5 parmi les plus répandus.

Source : NordVPN.

VPN : voilà trois lettres qui peuvent rebuter les plus novices en matière de cybersécurité. Mais contrairement aux idées reçues, aussi puissants et avancés soient-ils, ces outils sont souvent très simples à utiliser et à paramétrer.

Mais voilà, victimes de certains clichés, ces solutions sont parfois boudées pour de mauvaises raisons. Pire, elles ne sont pas utilisées à leur plein potentiel. Retour sur les 5 fausses croyances les plus communes.

« Les VPN sont bien trop compliqués à utiliser »

Si les technologies qui se trouvent derrière les VPN sont avancées, leur utilisation s’avère des plus simples. Inutile d’être un professionnel du web pour profiter de tous leurs bienfaits, la plupart d’entre eux étant paramétrables et activables en quelques clics.

NordVPN en est un bel exemple. Une fois abonné et l’application installée, il vous suffit d’appuyer sur le bouton de « connexion instantanée » pour sécuriser votre flux de données. Pour être sûr de ne jamais oublier de l’activer, vous pouvez aussi opter pour une connexion automatique au démarrage de votre appareil.

Installer l’application, s’inscrire et appuyer sur « Connexion instantanée », et voilà // Source : NordVPN

Pour aller un peu plus loin et personnaliser la localisation de votre adresse IP, c’est tout aussi simple. Vous pouvez soit saisir directement le nom du pays souhaité dans la barre de recherche prévue à cet effet, soit choisir un serveur sur une carte interactive. Avec NordVPN, les alternatives ne manquent pas. Reconnu comme l’un des VPN les plus complets du marché, il dispose d’un parc de 7 361 serveurs répartis à travers 118 pays. Quel que soit votre besoin, NordVPN a presque forcément un serveur adapté à votre usage.

Si vous décidez de monter un cran au-dessus et d’optimiser la sécurité de votre connexion avec la fonctionnalité de « kill switch », et de définir manuellement les applications à inclure et à exclure de la protection VPN (« split tunneling »), à nouveau quelques clics suffisent. Toutes ces options avancées sont localisées dans l’onglet « Réglages » de NordVPN.

« Un VPN n’est utile que si je me connecte à un Wi-Fi public »

La principale mission des VPN est de sécuriser votre connexion à internet. Fortement recommandés lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public, ils ne se limitent toutefois pas à cette seule fonctionnalité.

NordVPN est l’un des plus complets du marché et propose 7361 serveurs basés dans 118 pays, pour délocaliser son IP dans la contrée de son choix // Source : NordVPN

D’ailleurs, leur popularité vient davantage des autres atouts qu’ils ont à offrir. En délocalisant votre adresse IP dans le pays de votre choix, les VPN vous permettent notamment :

d’accéder à des contenus habituellement géobloqués, notamment sur les plateformes de streaming ;

de passer outre certaines censures ou restrictions (en entreprise, dans un établissement scolaire, ou depuis certains pays) ;

d’obtenir de meilleurs tarifs pour ses billets d’avion ;

d’améliorer son ping en choisissant un serveur VPN à haute performance situé à proximité des serveurs de jeux en ligne.

Les solutions premium comme celle de NordVPN embarquent aussi des fonctionnalités additionnelles comme le blocage de trackers, de publicités et de diverses menaces en ligne. Mieux, l’éditeur met à disposition de ses abonnés un gestionnaire de mots de passe (NordPass) pour protéger au mieux ses comptes en ligne et être alerté en cas de compromission de ses codes d’accès. Un espace cloud sécurisé de 1 To est également inclus avec l’offre « NordVPN Ultime ».

« Un VPN me rend totalement anonyme »

Devenir totalement invisible sur la toile est impossible. À ce jour, aucun outil de cybersécurité ne peut prétendre vous rendre anonyme, car pour chaque site visité, chaque espace personnel consulté, chaque achat effectué en ligne, chaque information saisie en ligne, vous laissez nécessairement derrière vous une empreinte numérique.

Les VPN associés à de bonnes pratiques peuvent vous aider à améliorer votre confidentialité sur internet // Source : Alejandro Sotillet via Unsplash

Pour autant, les VPN s’imposent comme la solution incontournable pour réduire cette empreinte numérique et améliorer la confidentialité des données. Sur ce point, leur action est multiple :

sécuriser votre connexion pour empêcher les intrusions et le piratage depuis votre réseau ;

masquer votre adresse IP, votre historique de navigation, mais aussi toutes les informations relatives au matériel et aux logiciels utilisés ;

chiffrer votre flux de données.

En misant sur une solution haut de gamme comme celle de NordVPN, les cookies et autres trackers sont aussi bloqués et l’éditeur n’enregistre aucun log d’activité. Ajoutez une bonne dose de précaution lors de la navigation en ligne et vos données personnelles et sensibles sont normalement à l’abri des hackers.

« Un VPN me protège contre toutes les cybermenaces »

Les VPN sont à distinguer des antivirus. Contrairement à ces derniers, ils n’ont pas vocation à vous prémunir contre les virus, les malwares, ou le phishing, mais à vous protéger des intrusions de type « man-in-the-middle ».

Pour autant, les VPN les plus aboutis comme celui de NordVPN embarquent certaines fonctionnalités d’antivirus. En misant sur les plans « Plus » ou « Ultime », vous bénéficiez pour 10 de vos appareils d’une protection complète. Exit les programmes malveillants et les sites frauduleux, NordVPN vous alerte au moindre danger. Inutile donc de multiplier les abonnements, l’essentiel étant inclus dans ces deux formules, pourtant accessibles dès 4,39 euros par mois avec un engagement de 2 ans.

« Avec un VPN, ma vitesse de connexion chute drastiquement »

En matière de performance, tous les VPN ne se valent pas. Seules les solutions premium comme celle de NordVPN affectent peu la bande passante grâce à des serveurs ultra-rapides.

Certains d’entre eux sont d’ailleurs optimisés pour le streaming, le gaming et le téléchargement de fichiers volumineux. D’où l’importance de bien identifier son besoin avant de se connecter à un serveur VPN.

Les consoles aussi peuvent être protégées par NordVPN // Source : Jeshoot via Unsplash.

Dernier point à considérer avant de s’abonner : le nombre de serveurs disponibles et leur répartition géographique. Plus le choix est vaste, plus vous pouvez vous rapprocher des serveurs qui vous intéressent (jeux, source de téléchargement), meilleure est votre latence. En misant sur un fournisseur disposant d’un large parc de serveurs haute performance comme NordVPN, vous avez donc l’assurance de toujours avoir des serveurs disponibles dans la localisation de votre choix et de préserver un débit optimal (jusqu’à 10 Gb/s).