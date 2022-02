NordVPN ou ExpressVPN : quel VPN choisir ?

NordVPN et ExpressVPN sont deux services que l’on retrouve très régulièrement au sommet des classements. Mais que valent ces VPN lorsqu’on les confronte sur leurs forces respectives ? On passe tout à la loupe, pour vous aider à choisir le meilleur.

S’il est de plus en plus difficile de faire son choix entre divers services de VPN, c’est sans doute que ces derniers sont de plus en plus performants et pratiques à utiliser. Finalement, en mettant de côté le prix et le nombre de serveurs, comment bien départager un service d’un autre ? Dans ce comparatif, nous avons voulu départager deux des meilleures marques du secteur, réputées pour leurs performances en matière de débit et de sécurité : Nord VPN et ExpressVPN.

NordVPN VS ExpressVPN : applications et fonctionnalités

S’il y a bien un point sur lequel NordVPN maîtrise son sujet, en plus de la communication, c’est l’expérience utilisateur. L’interface Desktop et mobile du VPN panaméen est à la fois très simple d’accès, mais n’est pas avare en fonctionnalité. La première chose mise en avant, c’est une carte du monde qui s’affiche dès le lancement et de manière intuitive : il suffit de s’y promener et de cliquer sur l’icône d’un pays pour s’y connecter. Sur ordinateur, le bandeau de gauche permet lui aussi de choisir le pays depuis lequel se connecter et même depuis une ville spécifique pour les pays bénéficiant de cette option (US principalement). Mais si vous souhaitez simplement protéger votre connexion, NordVPN propose systématiquement le serveur le plus optimal adapté à votre situation géographique avec une vitesse de connexion ultra rapide.

On aurait tout même aimé avoir un minimum d’informations concernant les statistiques lors de la connexion à un serveur ou le protocole réseau utilisé. On aurait aussi aimé bénéficier d’une liste de serveurs dédiés à certains types d’utilisation comme pour le streaming ou le téléchargement en P2P comme le font certains autres services. D’autres options bienvenues sont aussi au programme comme un bloqueur de publicité et de traqueurs. Depuis peu, NordVPN intègre même un antivirus intégré afin de renforcer sa protection même sans être connecté sur internet.

Du côté d’ExpressVPN, on mise également sur la simplicité et l’ergonomie, peut-être plus que NordVPN. Au démarrage, l’application n’offre qu’une simple fenêtre avec un bouton de connexion. Un parti pris qui a un avantage esthétique, mais aussi pratique, car il permet de proposer strictement la même interface sur PC, bien pratique lorsque l’on a l’habitude d’utiliser son VPN sur plusieurs appareils en même temps. Alors, il est bien sûr possible de sélectionner facilement le serveur de son choix, même si ExpressVPN choisit par défaut le serveur le plus optimisé en fonction de votre localisation. Et si l’on trouve les classiques split tunneling ou kill switch, les options avancées sont malheureusement moins nombreuses que ce que l’on peut trouver ailleurs. Petite originalité cependant, la présence d’un générateur de mots de passe (sur la version mobile uniquement). Il manque toutefois encore la présence de serveurs dédiés pour gagner en ergonomie.

Sur ce point, c’est NordVPN qui propose la meilleure expérience applicative avec sa multitude de fonctionnalités et son ergonomie difficilement prise en défaut, même s’il manque encore quelques essentiels pourtant présents chez d’autres services.

Vainqueur : NordVPN

NordVPN VS ExpressVPN : les performances

Même si la guerre des chiffres de nombre de serveurs n’est plus si significative qu’auparavant dans le choix d’un VPN, il faut tout de même mettre en avant le parc mondial de plus de 5 200 serveurs répartis dans 60 pays de NordVPN. En tout cas, les performances sont au rendez-vous et avec une connexion fibre filaire parisienne, voilà ce que l’on obtient :

DOWNLOAD (Mb/S) UPLOAD (Mb/S) PING SANS VPN 915 648 3 SERVEUR FRANCAIS (AUTO) 848 579 3 SERVEUR FRANCAIS (MARSEILLE) 829 579 11 SERVEUR US (NEW YORK) 711 399 89 SERVEUR US (LOS ANGELES) 544 232 151 SERVEUR JAPONAIS (TOKYO) 372 61 237 SERVEUR HONGKONGAIS 506 160 197 SERVEUR SUD AFRICAIN (JOHANNESBURG) 299 95 185 SERVEUR FINLANDAIS (HELSINKI) 604



291 39

Comme on peut le voir, NordVPN arrive à dépasser les 200 Mb/s avec un ping « relativement » faible via des serveurs situés à des milliers de kilomètres. C’est clairement l’un de ses points forts et cela est en grande partie dû à son protocole propriétaire nommé NordLynx. Ce dernier est basé sur Wireguard et est décrit par le VPN comme « plus performant et plus sécurisé ». Difficile de vérifier la véracité de cette information en l’état, mais il faut dire que les chiffres sont là. En revanche, il est impossible de se connecter à NordVPN vers et depuis des serveurs situés en zone autoritaire comme la Chine ou l’Iran, par exemple.

ExpressVPN est aussi connu pour disposer d’excellentes performances et cette réputation n’est pas galvaudée. Il faut dire qu’en mettant en avant son protocole maison nommé Lightway, le VPN s’est attribué une place de choix parmi les services les plus véloces du marché tout en faisant concurrence au protocole Open-Source Wireguard que de nombreux services utilisent déjà. Avec une connexion fibre filaire parisienne, voilà ce que l’on obtient :

DOWNLOAD (Mb/S) UPLOAD (Mb/S) PING SANS VPN 853 671 2 SERVEUR FRANCAIS (AUTO) 828 590 4 SERVEUR FRANCAIS (STRASBOURG) 584 244 17 SERVEUR US (NEW YORK) 273 246 79 SERVEUR US (SAN FRANCISCO) 134 51 151 SERVEUR JAPONAIS (TOKYO) 90 69 367 SERVEUR HONGKONGAIS 53 15 237 SERVEUR SUD AFRICAIN 19 0,60 174 SERVEUR FINLANDAIS 311 32 46

D’une manière générale, les serveurs d’ExpressVPN affichent de très bons débits, souvent supérieurs à ce que l’on retrouve chez de nombreux autres services. On note tout de même quelques difficultés pour obtenir des débits dépassant les 100 Mb/s dans les pays les plus éloignés et malheureusement, Lighway ne peut y faire grande chose. On obtient tout de même une très bonne expérience en SVOD sur les serveurs étrangers même si sur ce point, il faut souvent tâtonner et trouver le bon serveur qui va permettre d’accéder à Netflix US ou UK, car tous ne fonctionnent pas forcément.

NordVPN ne fait pas mentir sa réputation et reste, grâce à son protocole maison, le VPN le plus performant du marché et c’est pour cette raison qu’il remporte de ce round aux dépens d’ExpressVPN qui ne démérite pas pour autant dans ce domaine.

Vainqueur : NordVPN

NordVPN VS ExpressVPN : politique de confidentialité et tarifs

NordVPN a toujours clamé une politique de non-conservation stricte des données personnelles de ses utilisateurs. Le service assure ne conserver aucun registre d’activité basique comme l’horodatage des connexions, les serveurs utilisés et encore moins les traces des activités de l’utilisateur comme les sites visités ou les contenus téléchargés. Pour prouver sa bonne foi et pour mesurer la sécurité globale de son système, il s’appuie sur quatre sociétés d’audits indépendantes ayant effectué des tests pour déterminer l’inviolabilité du VPN et le contrôle qu’il exerce sur ses clients. NordVPN étant basé au Panama, il est également assuré de n’avoir aucune obligation de conservation des données, la législation le permettant.

NordVPN peut aussi se targuer d’être l’un des services de VPN les moins chers du marché avec un abonnement ne dépassant pas les 80 euros sur 2 ans. Notez également pour ses 10 ans, le service a prévu une opération spéciale en baissant le prix à 2,99 euros par mois (71,76 euros en tout) de son abonnement 2 ans.

ExpressVPN revendique, depuis sa création, une confidentialité totale concernant les informations sensibles de ses utilisateurs. Le service applique donc une politique de « zéro log » stricte qui a prouvé de nombreuses fois son efficacité. Tout ceci est aussi mis en valeur par son adhésion à la Trust Initiative, un groupe de défense de la sécurité en ligne des consommateurs. Jusqu’alors, le service n’a fait l’objet d’aucune fuite ni de piratage de données. Le doute est pourtant de mise depuis le rachat du service par Kape Technologies, une entreprise ayant fait anciennement de l’Adware (logiciel de publicité intrusive) son fonds de commerce. Cependant, cette dernière semble vouloir se saisir du marché de la sécurité sur internet, elle possède également CyberghostVPN et d’autres services similaires. Il serait malvenu que sa réputation soit compromise.

Concernant les tarifs, il apparaît tout de même que l’offre d’ExpressVPN fait partie des plus chères du marché avec un prix mensuel de 7,56 euros par mois pour l’offre d’un an, soit 90,79 euros l’année.

S’il est difficile de mettre en confrontation les deux services en matière de respect de la vie privée, tant elle est visiblement respectée dans les deux cas, il faut tout de même admettre que NordVPN s’en sort bien mieux du côté des tarifs.

Vainqueur : NordVPN

Verdict

Le verdict numérique est sans appel, en remportant les 3 rounds, c’est bien NordVPN qui ressort vainqueur de ce versus. Cependant, ExpressVPN est loin d’être à la traîne même si la comparaison va à la faveur du VPN nordique.

