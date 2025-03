Voici le meilleur rapport qualité-prix pour les gamers voulant un écran PC 4K 160 Hz de 27 pouces

Fluide et réactif, le moniteur Gigabyte GS27U est un écran PC taillé pour les sessions gaming nerveuses avec sa dalle 4K rafraîchie à 160 Hz et son temps de réponse très réduit. En ce moment, vous le trouverez à 297,51 euros chez PC Componentes, alors que plusieurs autres sites le vendent à plus de 315 euros.

Entre son taux de rafraĂ®chissement Ă©levĂ©, son Ă©cran 4K qui promet des images ultra-dĂ©taillĂ©es ou encore son support ergonomique, l’Ă©cran PC gamer Gigabyte GS27U fait clairement partie des rĂ©fĂ©rences susceptibles d’intĂ©resser les joueurs les plus exigeants. Mais pas seulement : celles et ceux qui ont un petit budget pourraient bien ĂŞtre sĂ©duits, puisque ce Gigabyte GS27U est en ce moment proposĂ© Ă moins de 300 euros.

Les points forts du Gigabyte GS27U

Une dalle 4K UHD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 160 Hz + un temps de réponse de 1 ms

Des fonctions pour ĂŞtre plus efficace en jeu

Au lieu d’environ 350 euros et alors qu’il est proposĂ© Ă plus de 315 euros par plusieurs e-marchands, l’Ă©cran PC gamer Gigabyte GS27U est aujourd’hui en promotion Ă 297,51 euros chez PC Componentes.

Une dalle aux mille détails

Le Gigabyte GS27U est un moniteur gaming assez massif, mais qui a l’avantage de possĂ©der un pied suffisamment petit pour ne pas trop encombrer un bureau. Le support robuste de l’Ă©cran permet de son cĂ´tĂ© de rĂ©gler l’inclinaison de l’Ă©cran, mais pas sa hauteur, malheureusement. CĂ´tĂ© connectique, l’Ă©cran est Ă©quipĂ© de deux ports HDMI 2.1, d’un DisplayPort 1.4 et d’une prise jack 3,5 mm.

Le moniteur brille bien plus grâce Ă son Ă©cran 4K de 27 pouces, qui offre donc une dĂ©finition de 3 840 x 2 160 pixels, synonyme d’images bien dĂ©taillĂ©es et toujours nettes. Pratique pour ne louper aucun dĂ©tail dans sa partie. Cette dalle est en plus dotĂ©e de la technologie IPS, qui permet de profiter d’angles de vision bien ouverts. Ajoutons Ă cela une certification DisplayHDR 400, qui apporte un niveau de dĂ©tails dĂ©cuplĂ© et une nettetĂ© encore meilleure, ainsi qu’une couverture de 95 % du spectre DCI-P3 ; la palette de couleurs affichĂ©e ici est donc très Ă©tendue.

Une bonne réactivité à chaque partie

Le Gigabyte GS27U marque aussi des points avec son taux de rafraĂ®chissement de 160 Hz, qui permet de profiter d’une excellente fluiditĂ© lors des actions de jeu, sans aucun flou de mouvement ni saccade. Une bonne nouvelle pour les amateurs de FPS qui exigent une bonne rĂ©activitĂ©. Le temps de rĂ©ponse s’Ă©tablit de son cĂ´tĂ© Ă 1 ms. Autant dire que les retards ou ralentissements Ă l’image seront grandement minimisĂ©s. L’Adaptive Sync est aussi de la partie pour rĂ©soudre les problèmes de tearing, ou dĂ©chirures d’écran, et limiter les saccades. Et sachez que grâce aux ports HDMI 2.1, les joueurs sur console next-gen pourront jouer en 4K@120fps s’ils le souhaitent.

Enfin, le fabricant a aussi misĂ© sur plusieurs fonctionnalitĂ©s pour permettre aux joueurs d’ĂŞtre bien plus efficaces. Ces derniers pourront par exemple activer un chronomètre Ă l’Ă©cran ou placer une rĂ©ticule au centre de la dalle afin d’amĂ©liorer la visĂ©e dans un jeu de tir, par exemple. N’oublions pas la prĂ©sence de la fonction Aim Stablizer, qui permet de rĂ©duire le flou de mouvement pour, lĂ encore, mieux viser, ainsi que le Black Equalizer, qui accentue les dĂ©tails dans les zones sombres.

