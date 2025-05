Vous pouvez commencer à faire votre deuil : l’Exynos 2500 trébucherait lui aussi face à la concurrence

Attendu notamment sur le futur Galaxy Z Flip 7, le nouvel Exynos 2500 a été flashé sur Geekbench. On y découvre des scores loin d’être flatteurs pour la nouvelle puce de Samsung, que ce soit en single-core, ou en calcul sur plusieurs coeurs.

La rumeur est tenace, le futur Samsung Galaxy Z Flip 7, attendu en juillet, serait équipé d’un processeur Exynos 2500 sur certains marchés… dont l’Europe. À défaut d’avoir un indice de performance définitif pour cette puce gravée en 3 nm par Samsung Foundry, son passage sur Geekbench 6 nous donne une première idée de ce qu’elle serait capable de proposer sur le Z Flip 7. Et en l’occurrence, les scores partagés n’ont rien de spectaculaires. Voyez plutôt :

2 012 points en calcul single-core

7 563 points en calcul multi-core

Pour contexte, l’appareil sur lequel ce premier test a été conduit était équipé d’Android 16 et d’un total de 12 Go de mémoire vive. Ce qui n’empêche pas ces scores d’être nettement inférieurs à ce que proposent, sur le même outil, les principaux SoC concurrents.

À titre de comparaison, le Snapdragon 8 Elite obtient par exemple 3 220 points en single-core et 10 223 points en multi-core sur Geekbench 6, note PhoneArena, qui rapporte que l’Exynos 2500 se placerait plutôt au niveau de l’antique Apple A14 sur le plan des performances single-core, tandis qu’il approcherait l’A17 Pro des iPhone 15 Pro (2023) en résultats multi-core.

Des résultats préliminaires décevants, mais à relativiser ?

Ces premiers indices des performances de l’Exynos 2500 sont à prendre au sérieux, mais aussi à relativiser. Ce test réalisé sur Geekbench 6 a vraisemblablement été conduit à l’aide d’une version non définitive du Z Flip 7. On peut donc s’attendre à des scores un peu plus généreux sur la version finale de l’engin.

Par ailleurs, il y a fort à parier que Samsung utilisera sur son Z Flip 7 une version légèrement bridée de l’Exynos 2500 pour lui permettre d’opérer sans surchauffe sur l’appareil, fatalement très fin. On peut donc raisonnablement espérer que des versions plus véloces de l’Exynos 2500 émergent par la suite sur d’autres smartphones aux formats plus « classiques ».

Cela dit, si ces performances timides se confirment, il s’agirait d’une nouvelle défaite pour Samsung et ses processeurs Exynos : ils seraient une nouvelle fois condamnés à rester deux pas derrière la concurrence. De quoi, également, semer le doute quant aux capacités de la firme à délivrer un Exynos 2600 compétitif en 2026… malgré l’utilisation probable du procédé 2 nm de Samsung Foundry.

Notons par contre que le Galaxy Z Fold 7 serait pour sa part doté, globalement, non pas de l’Exynos 2500 mais d’un Snapdragon 8 Elite aux performances sensiblement supérieures. Les deux nouveaux smartphones pliants de Samsung seraient donc loin de jouer à armes égales côté SoC.