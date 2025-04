Samsung Galaxy S24 Ultra : l’ex-roi des smartphones est vendu au rabais lors des French Days

Le Samsung Galaxy S24 dans sa variante Ultra est l’un des smartphones les plus puissants du moment malgré la sortie du S25. Sa puissance en partie propulsée par sa fiche technique impressionnante, et des dernières avancées sur l’IA de la firme coréenne, son prix peut en effrayer plus d’un… Sauf lors des French Days : de 1472 euros à 899 euros sur le site de la Fnac.

Le Galaxy S24 Ultra est le plus abouti des smartphones de la marque sud-coréenne en 2024. Depuis plusieurs générations, la gamme Galaxy S incarne le haut de gamme Android, et au fil des années, elle s’est diversifiée avec des variantes bien distinctes : la version « de base », la déclinaison Plus, plus grande et mieux équipée, et enfin le modèle Ultra, véritable vitrine technologique du savoir-faire Samsung démontré une fois de plus avec le Galaxy S25 Ultra. Les French Days en font un smartphone accessible avec pas moins de 40 % de réduction sur le site de la Fnac.

Les atouts du Samsung Galaxy S24 Ultra

Un sublime écran AMOLED de 6,8 pouces

Un puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3

Une excellente autonomie

Au lieu de 1472 euros, le Samsung Galaxy S24 Ultra est aujourd’hui disponible en promotion à 899 euros sur la Fnac.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S24 Ultra Le tableau s’actualise automatiquement.

Ultra pour ultra haut de gamme ?

Le Galaxy S24 Ultra n’est pas juste un smartphone, c’est une machine de guerre. Il hérite du S-Pen, directement dans le châssis, pour les adeptes de productivité et de prise de notes à la volée. Son écran AMOLED LTPO de 6,8 pouces affiche une colorimétrie d’une précision redoutable, avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, pour une fluidité à toute épreuve, que ce soit dans les menus ou en jeu.

Sous le capot, c’est le Snapdragon 8 Gen 3 qui propulse le tout, une puce taillée sur mesure pour ce monstre, capable de gérer sans effort le multitâche le plus exigeant, l’IA embarquée ou encore les usages créatifs. Côté autonomie, le Galaxy S24 Ultra embarque une batterie de 5 000 mAh, taillée pour encaisser les longues journées d’usage intensif sans flancher. Et grâce à la gestion intelligente de la consommation d’énergie par One UI 7, on peut facilement atteindre plus de 6h30 à 7h d’écran allumé, voire jusqu’à deux jours en usage modéré.

Le smartphone prend en charge la charge rapide 45W (avec un bloc compatible, vendu séparément), permettant de regagner près de 65 % de batterie en 30 minutes, ainsi que la charge sans fil 15W et le partage d’énergie inversé pour recharger ses écouteurs ou une montre directement depuis l’arrière du téléphone. Bref, une machine de guerre endurante, aussi solide dans les performances que dans la durée.

Une partie photo incroyable, et Samsung AI

Côté photo, Samsung continue de viser les sommets, avec un module principal de 200 mégapixels équipé du capteur ISOCELL HP2, capable de combiner les pixels via le pixel-binning pour améliorer la luminosité et la précision des clichés, notamment en basse lumière. Le résultat : des photos d’une netteté impressionnante, avec un excellent rendu des couleurs et une grande plage dynamique.

L’appareil s’accompagne d’un téléobjectif périscopique x5 de 50 MP offrant une excellente stabilité optique et un niveau de détail préservé même à longue distance. Un second téléobjectif x3 complète l’ensemble, permettant des transitions fluides entre les focales, sans perte de qualité. À cela s’ajoute un ultra grand-angle de 10 MP, pratique pour les scènes larges et les photos de paysage.

Le Galaxy S24 Ultra, ce n’est pas seulement un monstre de specs matérielles, c’est aussi la première véritable vitrine de l’intelligence artificielle made by Samsung. Regroupées sous l’appellation Galaxy AI, ces fonctionnalités dopent l’expérience utilisateur au quotidien, avec des outils qui vont bien au-delà du simple gadget. Parmi les ajouts les plus marquants, la traduction instantanée (Live Translate) permet de traduire les appels et messages en temps réel, idéal pour discuter sans barrière de langue.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Afin de comparer le Samsung Galaxy S24 Ultra avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones haut de gamme du moment.

French Days 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les French Days reviennent en 2025 pour une première édition. Celle-ci se déroule du mercredi 30 avril jusqu’au 07 mai inclus.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.