L’excellent TV QLED Mini-LED TCL 65C89B, noté 9/10, peut vous revenir à moins de 1 000 € pendant les soldes

Dévoilé l’été dernier, le TV TCL 65C89B est un modèle haut de gamme qui profite d’une dalle QLED avec un rétroéclairage Mini-LED. Il a bien d’autres atouts, à commencer par son prix qui dégringole : pendant les soldes d’hiver, Boulanger le propose à 990 euros au lieu de 1 390 euros.

L’an dernier, la série de téléviseurs QLED C89B de TCL a succédé à la très bonne gamme C845. Et il faut dire que cette nouvelle salve, qui profite notamment de la même 6ᵉ génération du système de rétroéclairage Mini-LED que le très remarqué 115X955 Max, cumule les bons points : pic de luminosité très élevé, qualité d’image excellente, aptitudes certaines pour le gaming… Aujourd’hui, c’est plus particulièrement le modèle 65C89B, noté 9/10 lors de notre test, qui nous intéresse, puisque pendant les soldes d’hiver, il peut vous revenir à moins de 1 000 euros grâce à une réduction et à une ODR.

Ce que propose le TV TCL 65C89B

Une dalle QLED Mini-LED de 65 pouces

Le support des formats HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ

Un mode 144 Hz, des ports HDMI 2.1, VRR et ALLM

Au lieu de 1 390 euros, le TV TCL 65C89B est aujourd’hui proposé à 1 090 euros chez Boulanger. Mais grâce à une ODR de 100 euros, valable jusqu’au 4 février 2025, le téléviseur peut vous revenir à 990 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le TV TCL 65C89B. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une dalle lumineuse et des contrastes marqués

Le TCL 65C89B est tout d’abord un téléviseur très soigné, dont l’absence de cadre permet de renforcer l’immersion. Son pied central peut adopter deux hauteurs différentes (3,5 cm ou 7 cm), ce qui permet d’installer, si besoin, une barre de son sous l’écran. Concernant son écran, pièce maîtresse de l’ensemble, on a droit à une grande dalle QLED de 65 pouces, qui profite en plus d’un système de rétroéclairage Mini-LED. Une technologie qui offre des contrastes plus marqués, un rendu des couleurs plus fidèle et une luminosité élevée. Comme nous l’avons noté lors de notre test, les effets de blooming sont aussi considérablement restreints, et les noirs se révèlent très profonds.

Le téléviseur affiche évidemment une définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) et son chipset AiPQ 3.0 Pro, identique à la série C845, vient s’occuper de la mise à l’échelle, ainsi que de la gestion du contraste et de la colorimétrie. Le TV supporte par ailleurs les formats HLG, HDR10 ainsi que les modes dynamiques HDR10+ et Dolby Vision IQ (avec un capteur de luminosité qui adapte automatiquement le mode d’image sur Dolby lumineux ou Dolby sombre). Et côté audio, c’est un système 2.1.2 canaux compatibles avec les formats Dolby Atmos et DTS-X que le TV propose. Le son offert est très équilibré et on peut même profiter de quelques effets de hauteur et de dialogues clairs et bien spatialisés. Bien sûr, une barre de son garantira toujours une meilleure expérience.

Parfait pour les joueurs exigeants

Le TV TCL 65C89B est aussi taillé pour le gaming, avec ses ports HDMI 2.1 qui permettent de lancer des sessions en 4K@120fps. La dalle est même capable de supporter une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, via les cartes graphiques de PC ; de quoi obtenir une parfaite fluidité dans les titres compatibles. Le téléviseur supporte aussi la technologie TCL DLG (Dual Line Gate), qui permet d’obtenir un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Attention, avec cette technologie activée, les images seront en Full HD, et non en 4K. Les technologies d’optimisation pour les jeux VRR et ALLM sont aussi de la partie pour combattre les déchirures d’écran et réduire la latence.

Enfin, ce modèle tourne sous le système Google TV, qui promet une bonne fluidité et grâce auquel on peut notamment retrouver les applications phares de streaming. Google Assistant est naturellement présent pour les requêtes vocales, de même que la fonction Chromecast et l’AirPlay 2.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du TV TCL 65C89B.

À lire aussi :

Quelles sont les meilleures TV TCL en 2024 ?

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.