Voilà un pack en promo avec smartphone + écouteurs qui va ravir les petits budgets à la fin des French Days

Un budget limité ne veut pas forcément dire revoir ses attentes à la baisse ou faire une croix sur un accessoire. Il est possible de profiter de pack préférentiel comprenant plusieurs produits. C’est le cas du pack Motorola comprenant un smartphone Moto G54, une coque de protection et des écouteurs sans fil Moto. Et la cerise sur le gâteau, c’est qu’il est encore moins cher : au lieu de 229 euros, il passe à 199 euros chez Leclerc.

Après plusieurs années loin des projecteurs, Motorola a entamé un come-back sur le marché des smartphones, tant sur le haut de gamme que sur des créneaux plus abordables, comme avec le Moto G54. Un téléphone accessible, mais qui fait tout de même de jolies propositions, comme son écran 120 Hz ou encore son espace de stockage extensible ! Mais ce qui est encore plus cool, c’est qu’il est disponible dans un pack comprenant une coque de protection et des écouteurs Moto qui est en réduction de 30 euros sur Leclerc durant les French Days.

Trois bons points du Moto G54

Un écran LCD 120 Hz de 6,5 pouces

Un SoC Mediatek Dimensity 7020, couplé à 12 Go de RAM

Un stockage extensible !

Au lieu de 229 euros, le Pack Motorola Moto G54 5G + écouteurs Buds est aujourd’hui disponible en promotion à 199 euros sur Leclerc.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Moto G54. Le tableau s’actualise automatiquement.

Performances fluides et connectivité 5G

Bien qu’il soit sorti en 2023, le Moto G54 arbore un design élégant toujours d’actualité. Léger avec ses 179 g, il est également très confortable à utiliser au quotidien. Il se montrera d’ailleurs à la hauteur de la majorité des tâches qu’on lui demande grâce à son processeur MediaTek Dimensity 7020.

Le smartphone offre en effet une expérience dont il n’a pas à rougir pour le multitâche, le streaming et les jeux. Avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, extensible via microSD, il s’adapte à tous vos besoins.

Son écran IPS LCD de 6,5 pouces, avec une résolution Full HD+ (2400 × 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, chose assez rare pour un appareil de cette trempe, garantit une navigation fluide et des images nettes.

Autonomie durable et expérience utilisateur optimisée

Doté d’une batterie de 5 000 mAh, le Moto G54 offre une autonomie prolongée, vous permettant de rester connecté toute la journée sans souci. Il faudra en revanche se montrer patient lorsqu’il se recharge puisqu’il ne prend en charge qu’une puissance de 15W.

Enfin, grâce à sa compatibilité 5G, le Moto G54 assure des téléchargements rapides et une navigation sans latence, idéale pour les utilisateurs en déplacement.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références sur le même segment tarifaire, vous pouvez lire notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 200 euros.

French Days 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les French Days reviennent en 2025 pour une première édition. Celle-ci se déroule du mercredi 30 avril jusqu’au 06 mai inclus.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.