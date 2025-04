En promo à seulement 209 €, ce smartphone en pack de chez Motorola va ravir les petits budgets

Le Motorola Moto G55 est un smartphone dit d’entrĂ©e de gamme, de la part d’une marque bien installĂ©e. Vous le retrouvez Ă 209,99 euros sur Électro DĂ©pĂ´t avec une coque.

Motorola Moto G55 // Source : Motorola

Le Motorola Moto G55 est un smartphone sorti en aoĂ»t 2024. Il se place dans les entrĂ©es de gamme, ces smartphones abordables qui s’adressent aux petits budgets, aux jeunes ou aux Ă©tudiants. Pour autant, il ne dĂ©mĂ©rite pas avec ses 8 Go de RAM et sa mĂ©moire de 256 Go, extensible. Un bon tĂ©lĂ©phone qui reprend pas mal d’Ă©lĂ©ments de son prĂ©dĂ©cesseur, le Moto G35, avec une rĂ©duction de 40 euros sur Électro DĂ©pĂ´t, sans compter le prix de la coque offerte dans le pack.

Les points forts du Motorola Moto G55

La mĂ©moire de 8 Go, extensible jusqu’Ă 16 Go

Le design général, avec le revêtement hydrofuge

La batterie de 5 000 mAh permet une autonomie de 2 jours maximum

Le Motorola Moto G55 est un smartphone qui, seul, coĂ»te 249,99 euros. Sur Électro DĂ©pĂ´t, il coĂ»te 209,99 euros et vous avez une coque pour le protĂ©ger dans le pack. Par contre, il n’y a pas de chargeur.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Motorola Moto G55. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design rétro, un écran fluide et un usage équilibré

Le Motorola Moto G55 propose un design original, avec des finitions en cuir végétalien, tout en assurant une bonne prise en main. Malgré un gabarit un peu épais, le smartphone reste agréable à manipuler, et sa solidité inspire confiance. La présence d’un port jack 3,5 mm, d’un port microSD et d’une interface sous Android 14 renforce cette impression d’un téléphone pensé pour un usage pratique avant tout. L’écran IPS LCD de 6,49 pouces, bien que moins contrasté qu’une dalle OLED, offre une belle fluidité grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Sous le capot, le processeur MediaTek Dimensity 7025, Ă©paulĂ© par 8 Go de RAM, permet une navigation fluide et mĂŞme quelques sessions de jeu sans ralentissements majeurs. Les performances sont globalement meilleures que ce qu’on trouve habituellement dans cette gamme. L’autonomie reste un point fort : la batterie de 5 000 mAh permet de tenir facilement deux journĂ©es avec un usage modĂ©rĂ©, et la charge rapide 30 W est bien pratique. Rappelons que le chargeur n’est pas fourni ici.

Un appareil photo honnĂŞte pour le prix

Le Moto G55 embarque un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Les photos de jour sont bien détaillées, avec des couleurs naturelles. Par contre, l’absence de stabilisation se fait sentir en vidéo. Le capteur selfie de 16 mégapixels offre un bon niveau de détails. On reste dans une qualité correcte pour un smartphone à ce tarif, sans réelle surprise ni catastrophe.

Le téléphone profite d’une connectivité complète avec la 5G, le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.3 et une puce NFC, utile pour les paiements sans contact. Le lecteur d’empreintes latéral est bien pratique, et la présence de deux haut-parleurs stéréo offre un son de bonne qualité. L’ensemble repose sur une coque certifiée IP52, résistante aux petites éclaboussures, mais pas plus. Une certification IP54 minimum aurait été préférable.

Si vous recherchez un bon smartphone et que votre budget est infĂ©rieur Ă 300 euros, vous pouvez consulter les modèles recensĂ©s dans notre guide d’achat dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.