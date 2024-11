En promo à moins de 100 € au pré-Black Friday, le Realme Note 10 est le smartphone parfait pour les petits budgets

Si vous cherchez un bon petit smartphone pas trop cher, le Black Friday peut vous exaucer avec le Realme Note 50 4G, un modèle d’entrée de gamme que vous retrouvez à moins de 100 euros, seul chez Amazon ou avec quelques petits accessoires chez Auchan.

Realme Note 50 4G // Source : Frandroid

Le Realme Note 50 4G est un smartphone d’entrée de gamme, à destination de personnes qui cherchent un téléphone qui fait avant tout… et bien téléphone. Qui ne veut pas s’embêter à ouvrir des boosters dans Pokémon ou parcourir le monde dans Genshin Impact. Un smartphone simple, pas cher, qui propose les fonctions les plus simples et qui le fait bien. C’est le cas du Realme Note 50 que vous retrouvez à 95,31 euros chez Amazon ou 99,99 euros chez Auchan pendant ce Black Friday qui fait plaisir.

Les avantages du Realme Note 50

Son bel écran LCD de 6,74″ à 90 Hz

La mémoire de 128 Go extensible avec la carte microSD

Une autonomie annoncée à 106 h d’écoute musicale

Alors qu’il était vendu 139,99 euros jusqu’à maintenant, vous retrouvez le Realme Note 50 à 95,31 euros sur Amazon. Pour 99,99 euros chez Auchan, il est fourni avec une coque et une protection en verre trempé pour protéger votre écran. À vous de choisir !

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme Note 50. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un bon petit smartphone d’entrée de gamme

On ne va pas y aller par quatre chemins : le Realme Note 50 est un smartphone d’entrée de gamme, pour les petits budgets ou les personnes qui n’ont pas l’utilité de quelque chose de trop puissant. Pour autant, il n’est pas à la ramasse et propose une configuration globale plus qu’honnête, avec des performances à la hauteur de son prix, si ce n’est plus.

Déjà en termes de dimensions, il fait 167,2 × 76,7 × 7,99 mm pour seulement 186 g, avec un écran LCD de 6,74″ qui affiche une définition de 1600 × 720 pixels. Un smartphone qui se classe plutôt dans la gamme des plus légers, avec des dimensions compactes et un design sobre et élégant.

Une puissance contenue pour une utilisation classique

Le reste de la configuration est à l’image du reste, à savoir honnête, mais sans plus. Vous avez donc un petit processeur Unisoc T612 que vous retrouvez aussi dans le realme C31 ou encore le C63. Avec, vous avez 4 Go de RAM et une mémoire de 128 Go. Ce qui est bien avec cette dernière c’est qu’elle est extensible avec une carte microSD, une option qui disparait chez les smartphones plus chers. Dans le même ordre d’idée, vous avez aussi un port jack 3,5 mm, une option trop rare de nos jours.

Par contre, faites une croix sur la 5G, il faudra se contenter de la 4G, ce qui explique aussi pourquoi il est à destination des personnes qui ne s’en servent pas trop. La batterie est à la hauteur, avec une capacité de 5 000 mAh pour environ 1,5 jour, voire 2 jours d’autonomie si vous n’êtes pas trop dessus. Le bloc photo est là pour la forme, avec un capteur principal de 13 Mpx qui filme en Full HD, et un second capteur de 2 Mpx. Pour les selfies, vous avez un capteur de 5 Mpx. Comme dirait Orelsan : « simple, basique« .

Si jamais vous cherchez d’autres références de smartphones pas chers avant de vous décider, vous pouvez vous aider du guide d’achat des meilleurs téléphones à moins de 200 euros répertoriés par la rédaction.

