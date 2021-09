Apple Watch 7 : sûrement la plus grosse surprise de l’Apple Event

Au cours de sa keynote de rentrée, Apple a dévoilé sa nouvelle montre connectée, l'Apple Watch Series 7. Et, surprise, celle-ci ne ressemble pas du tout à ce que l'on attendait.

Comme tous les ans, Apple a tenu hier sa conférence de rentrée afin de présenter ses nouveaux produits. Celle-ci a été particulièrement riche en annonces, mais aussi en surprises. Certes, les iPhone 13 et iPhone 13 Pro n’apportent pas énormément de fraicheur par rapport aux modèles de l’année dernière, mais on ne s’attendait pas vraiment à voir sur cette conférence de nouveaux iPad 9 et iPad mini 6. L’Apple Watch Series 7 quant à elle était bien espérée, mais elle aura su marquer les esprits de ceux qui ont suivi la moindre fuite au cours des derniers mois.

Habituellement, tout est réglé comme du papier à musique. Plusieurs mois avant l’annonce d’un nouveau produit, c’est toujours la même rengaine. Les rumeurs se multiplient, avec en général pour apogée la présentation du design au travers de rendus 3D. Cette année, pour l’Apple Watch Series 7, c’est le sulfureux Jon Prosser qui s’est prêté à l’exercice, révélant par la même occasion un tout nouveau design pour la montre connectée d’Apple, aux bords droits, comme les derniers iPhone. L’histoire ne lui aura pas donné raison.

Sorry but I really can't help myself on this one…😅

First, #AppleWatch7… Well… No comment…

Maybe another cancelled prototype or better, the #AppleWatch8!!!…🤣🤣🤣 #AppleEvent pic.twitter.com/6aGXsswmvp

