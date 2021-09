Apple Watch 7 : si vous l’attendez, il faudra être rapide ou patient

Selon Mark Gurmand (Bloomberg), l'Apple Watch Series 7 ne serait disponible qu'en quantités limitées à son lancement.

La rentrée d’Apple va être chargée ! La célèbre marque de Cupertino aurait prévu de tenir plusieurs keynotes en septembre et peut-être au moins une autre en octobre. De quoi bien occuper le paysage médiatique avec un renouveau de son catalogue : iPhone 13, MacBook Pro, iPad et Apple Watch Series 7 sont d’ores et déjà attendus. Pour cette dernière, les informations continuent de fleurir régulièrement.

Un lancement proche, mais des stocks limités

Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman, journaliste Bloomberg ayant prouvé à de nombreuses reprises sa fiabilité, indique que l’annonce de l’Apple Watch Series 7 serait toujours prévue en interne aux côtés de l’iPhone 13 dès la semaine prochaine. Néanmoins, la montre connectée souffrirait de problèmes de productions en raison de son nouvel écran, ce qui laisse encore planer un certain doute. Le journaliste évoque alors trois scénarios possibles :

Un report de l’annonce de l’Apple Watch 7 jusqu’à la résolution des problèmes. Un stock très limité au lancement. Une commercialisation repoussée malgré une annonce maintenue.

Selon Mark Gurman, les options 2 et 3 sont les plus probables, avec différents modèles, disponibles en petites quantités pour certains et avec une date de lancement plus lointaine pour d’autres.

Un nouvel écran plus grand

Pour rappel, l’Apple Watch 7 devrait changer totalement de design cette année, abandonnant ses rondeurs pour adopter un design plus industriel et anguleux, à l’instar des iPhone 12. Son écran devrait également s’étendre avec deux déclinaisons de taille : 41 et 45 mm.

Il ne faudrait pas s’attendre cependant à une révolution technique ou à de nouveaux capteurs liés à la santé. Rendez-vous (peut-être) la semaine prochaine pour en savoir plus.