Grosse rentrée ! Apple aurait prévu plusieurs keynotes en septembre

Pas besoin d'attendre octobre, Apple aurait prévu plusieurs conférences dès septembre pour présenter ses nouveautés de fin d'année.

La rentrée s’annonce chargée du côté de chez Apple. MacBook Pro, AirPods, iPhone, iPad, Apple Watch… La marque à la pomme devrait présenter un grand nombre de produits d’ici la fin de l’année. Son calendrier devrait cependant être différent des autres années avec au moins deux évènements spéciaux dès le mois de septembre.

Plusieurs keynotes Apple en septembre

Selon DigiTimes, qui cite plusieurs sources (et repris par plusieurs médias dont MacRumors), Apple « organisera une série de conférences de lancement de produits en septembre », avec pour point d’orgue de l’une d’entre elles l’iPad 9. Une rumeur qui est aussi étonnante que probable.

L’année dernière, Apple avait tenu trois conférences : l’une en septembre pour présenter l’Apple Watch Series 6 et l’iPad 8, une autre en octobre dédiée aux iPhone 12 et au HomePod mini et une dernière en novembre pour ses nouveaux MacBook M1. Trois évènements donc, marqués par les difficultés d’organisation d’une année particulièrement inédite à cause de l’épidémie mondiale de Covid-19.

En 2021, Apple a eu le temps de s’adapter et de gérer ses problèmes de productions. Ce ne serait donc pas impossible que la firme de Cupertino décide de revoir un peu son planning pour présenter ses nouveaux produits le plus tôt possible.

Des produits marquants

Cette année s’annonce plutôt chargée pour Apple. Outre les iPhone 13 qui ne devraient pas révolutionner le marché malgré l’attente des amateurs d’écrans 120 Hz, on peut s’attendre à une nouvelle montre connectée, de nouveaux iPad plus robustes qu’à l’accoutumée, mais aussi et surtout des MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec une puce Apple Silicon (probablement un M1x ou M2).

Il ne manquerait en somme qu’une apparition des Apple Glass pour rendre cette année 2021 exceptionnelle pour Apple. Mais est-ce vraiment nécessaire ?