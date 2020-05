Apple Glass : on en sait plus sur le design, le prix, le fonctionnement et… le nom

Le YouTubeur Jon Prosser connu pour ses informations avérées sur Apple vient de dévoiler plusieurs informations concernant les lunettes connectées de réalité augmentée : Apple Glass.

Le YouTubeur Jon Prosser s’est fait particulièrement remarquer ces derniers temps pour ses informations avérées au sujet des derniers produits Apple. C’est encore lui qui vient à la charge concernant les futures lunettes de réalité augmentée : les Apple Glass.

Apple Glass : un simple accessoire prévu pour 2020

En effet, la figure de la chaîne YouTube Front Page Tech s’est fendu d’une nouvelle vidéo où il explique avoir pu voir la vidéo d’un prototype des lunettes que préparent la pomme.

Pas de surprise sur le nom

Première chose à savoir — même si nous enfonçons un peu des portes ouvertes — ce produit porterait bel et bien le nom commercial « Apple Glass ».

Il ne s’agit pas là d’une information à faire décrocher la mâchoire. Toutefois, nous n’étions pas à l’abri d’une surprise. Les informations ne s’arrêtent pas là. À l’instar de la première génération d’Apple Watch, tout le traitement des données sera réalisé sur l’iPhone. En d’autres termes, les lunettes Apple Glass ne fonctionneraient pas de manière indépendante.

Un produit grand public

Jon Prosser donne une information intéressante : la firme de Cupertino souhaiterait proposer un appareil qui ressemble vraiment à des lunettes. L’objectif est d’éviter de concevoir un produit purement technologique qui pourrait rebuter les consommateurs lambda. Les Apple Glass sont destinés au grand public.

Les Apple Glass ressembleraient à des lunettes classiques // Source : Front Page Tech 499 dollars pour les Apple Glass // Source : Front Page Tech

Le prototype que le vidéaste a pu observer était fait de plastique, mais il y a de fortes chances qu’un autre matériau, plus noble, soit utilisé pour la version définitive des lunettes AR. Celles-ci devraient embarquer un capteur Lidar sur la tempe droite afin de comprendre et d’analyser les éléments qui l’entourent. On trouve déjà cette technologie sur l’iPad Pro (2020) et elle devrait être également exploitée sur les iPhone 12 Pro. Aussi, les Apple Glass se rechargeraient via une solution sans fil.

Concernant les fonctionnalités, le nom « Starboard » est évoqué pour l’interface utilisateur. Le porteur des lunettes interagirait avec elles en faisant des gestes sur le produit et devant ses yeux. À noter que l’on devrait retrouver un écran par verre. Ne vous attendez cependant pas à des lunettes de soleil, car les dalles ne fonctionneraient pas avec du verre teinté.

Prix et disponibilité

Enfin, Jon Prosser évoque aussi un prix pour les Apple Glass : 499 dollars, soit environ 456 euros HT. À cette somme s’ajouterait le tarif de vos verres de correction si vous en avez besoin.

Il faudrait apparemment s’attendre à une présentation des lunettes dès le quatrième trimestre de 2020, en même temps que les iPhone 12. Les Apple Glass seraient ensuite commercialisés dans le courant du premier trimestre 2021. Le YouTubeur explique que les dates mentionnées peuvent changer en fonction de l’évolution de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19.