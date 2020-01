Apple travaillerait sur un casque Bluetooth et un chargeur sans fil

Selon les informations de l'analyste Ming-Chi Kuo, généralement bien informé sur les projets d'Apple, la firme travaillerait sur son tout premier casque Bluetooth. Elle préparerait également une nouvelle version de son tapis de recharge par induction après l'échec de l'AirPower.

Il y a deux ans et demi, lors du lancement des iPhone 8, 8 Plus et X, Apple présentait également un accessoire particulièrement surprenant : l’AirPower. Il devait s’agir d’un socle de recharge par induction pour les nouveaux smartphones de la marque, mais capable également de charger plusieurs appareils en même temps, et ce quel que soit le positionnement desdits appareils.

Plus surprenant encore, l’AirPower n’est finalement jamais sorti. Alors que l’accessoire a pendant plusieurs mois été ignoré par Apple, la firme a finalement confirmé en mars 2019 avoir abandonné le développement de cette base de charge sans fil : « Après de nombreux efforts, nous avons conclu que l’AirPower n’atteindra pas nos hauts standards et nous avons annulé le projet ».

Une version plus petite de l’AirPower

Près d’un an plus tard, il semble finalement que le constructeur américain se relance à l’attaque sur le segment de la charge sans fil. À en croire les informations de l’analyste Ming-Chi Kuo, généralement très bien informé sur les projets d’Apple, le constructeur aurait en effet dans ses cartons une nouvelle base de charge par induction, comme le rapporte le site 9to5Mac.

Il s’agirait cependant d’une base de charge bien plus petite que celle prévue initialement avec l’AirPower. Il se pourrait donc qu’elle ne permette de recharger qu’un seul appareil en même temps. Néanmoins, il s’agirait surtout pour Apple de ne pas inciter les consommateurs à se tourner vers les modèles conçus par les accessoiristes, mais de proposer une base de référence.

Un casque Bluetooth et l’Apple Tag également attendus

Outre cette base de recharge sans fil, Ming-Chi Kuo affirme par ailleurs qu’Apple travaille également sur un premier casque sans fil. Il faut dire que la firme de Cupertino a racheté le constructeur Beats en 2014 et qu’elle peut désormais utiliser son savoir-faire en audio sur des casques comme elle l’a déjà fait au préalable sur les AirPods. Si Apple propose aujourd’hui, avec ses AirPods et AirPods Pro, les écouteurs sans fil les plus vendus au monde, la firme n’a encore jamais lancé de casques audio sous sa propre marque.

Enfin, le dernier produit évoqué par Ming-Chi Kuo n’est autre que l’Apple Tag, un badge de géolocalisation fonctionnant de pair avec le nouveau système Ultra Wideband (UWB) intégré aux derniers iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Ce badge permettrait ainsi de localiser assez précisément son iPhone en cas de perte ou, réciproquement, pourrait être localisé simplement par l’iPhone.

Selon les informations de Ming-Chi Kuo, ces trois nouveaux produits pourraient être annoncés par Apple assez rapidement, avant même l’été prochain.