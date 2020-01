En 2019, Apple a survolé le marché des écouteurs true wireless. Avec ses AirPods, le constructeur a raflé plus de 50 % de parts de marché, très loin devant Xiaomi, Samsung ou Huawei.

Lorsqu’on pense aux écouteurs true wireless, sans aucun câble reliant les deux oreillettes, les références en la matière sont sans conteste les AirPods d’Apple. Si la marque américaine n’a pas créé ce nouveau type d’appareils, elle a cependant contribué à les populariser et a pu inciter les autres constructeurs à la suivre. Signe du succès des AirPods, le cabinet d’analyse Strategy Analytics a publié récemment une étude concernant les différents acteurs du marché des écouteurs true wireless dans le monde.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Apple tire clairement le segment à lui tout seul. Le constructeur représente à lui seul plus de la moitié des écouteurs true wireless vendus dans le monde en 2019. Derrière, son premier poursuivant, Xiaomi, représente moins de 10% du marché mondial. Pour clore le top 5, on retrouve Samsung à la troisième position, suivi de JBL et enfin Huawei.

71 % de parts de marché en valeur pour les AirPods

Les chiffres sont encore plus convaincants lorsqu’on se penche sur les parts de marché en valeur, c’est-à-dire en prenant en compte le prix des écouteurs. Selon Strategy Analytics, Apple aurait ainsi raflé 71 % des revenus du marché des écouteurs intra-auriculaires. Un chiffre qui s’explique notamment par le prix plus élevé des AirPods par rapport à certains concurrents, parfois proposés à moins de 100 euros comme ceux de Xiaomi. Derrière Apple, on retrouve Samsung, puis Beats, Bose et Jabra. En prenant ce critère de la valeur en compte, Xiaomi ne se hisse qu’à la septième position, derrière Huawei.

« Apple est le leader incontesté dans le segment des écouteurs true wireless, et bien qu’il restera en tête de cette catégorie, il y a de fortes possibilités pour ses concurrents d’augmenter leurs parts de marché dans ce segment », affirme Strategy Analytics.