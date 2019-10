L'analyste Ming-Chi Kuo délivre une nouvelle fois ses prédictions sur les Apple Glass, mais aussi sur... un "casque" de réalité augmentée.

Les lunettes de réalité augmentée d’Apple seraient sur le point d’arriver. Après des années de rumeurs et une disparition médiatique quasi totale des concurrents, le développement de celles que l’on connaît pour le moment sous le nom d’Apple Glass touche à son terme.

Des lunettes et un casque

L’information provient du célèbre analyste Ming-Chi Kuo. Selon lui, ce nouveau produit entrerait en production dès la fin de l’année afin d’être lancé au deuxième trimestre de l’année 2020. Il s’agirait cependant d’un simple accessoire pour l’iPhone, un affichage déporté, à l’instar de l’Apple Watch, et non un produit autonome. C’est là un moyen pour Apple de profiter d’une puissance de calcul déportée et ainsi réduire les besoins de cet appareil porté sur le nez et les oreilles et dont le poids peut rapidement devenir un inconvénient majeur.

Toujours selon la même source, Apple préparerait parallèlement à cela un « casque de réalité augmentée » avec un partenaire tiers, pour une sortie en 2020 également. A contrario des Apple Glass, on imagine qu’il s’agirait là d’un produit autonome pensé principalement pour le divertissement sédentaire, un peu comme le propose HoloLens actuellement, voire pour les professionnels, comme les Google Glass.

Un début d’année chargée

Sur sa conférence printanière — autour de fin mars / début avril –, Apple aurait donc de nombreux produits à présenter. Si on a l’habitude de voir de nouveaux iPad à cette période, on pourrait également découvrir ces deux produits de réalité augmentée, mais aussi un nouvel iPhone SE avec un design d’iPhone 8.

L’année à venir semble donc très chargée du côté matériel pour Apple, qui pourtant mise aujourd’hui davantage sur ses services que sur ses produits.