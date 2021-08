Apple Watch Series 7 : une nouvelle fuite annonce l’arrivée d’un écran de 45 mm

À quelques semaines de sa présentation, la future Apple Watch fait déjà beaucoup parler d’elle. Pour cette Series 7, de nombreux changements seraient à prévoir avec un design repensé, plus droit. Et cela serait accompagné de nouvelles tailles d’écran avec une plus grande taille de boîtier de 45 mm qui semble se confirmer.

Après l’iPhone, l’Apple Watch va faire peau neuve. Dans la foulée des smartphones de dernière génération qui arborent désormais des bords droits, la montre connectée d’Apple devrait subir un sérieux redesign, selon plusieurs rumeurs qui tendent à aligner leur curseur.

Attendu comme les iPhone courant septembre, l’Apple Watch Series 7 pourrait avoir, elle aussi, un look plus carré avec des bords cette fois droits. Mark Gurman, le très bien renseigné journaliste de Bloomberg, avait annoncé dès juin une montre avec un écran plus large grâce à l’affinement des bordures. Le tout sans changer les gabarits du produit.

Redesign ne dit pas nécessairement modification de tout. L’Apple Watch Series 7 pourrait ainsi conserver son allure actuelle, assez emblématique, en lui donnant des côtés moins arrondis et en se contenant une fois de plus de repousser les limites de l’écran. La Series 4 avait déjà amené un écran plus grand passé des tailles 38 et 42 mm à 40 et 44 mm pour le modèle plus grand. Les ambitions seraient plus mesurées cette fois.

Un écran plus grand, pas la montre

Plusieurs rumeurs ont fait état ces derniers temps d’un passage à des boîtiers de 41 et 45 mm. Pas grand-chose certes, mais un gain de visionnage tout de même sur un si petit support. Un utilisateur de Weibo nommé UnclePan avait été le premier à avancer l’information de nouvelles tailles pour les différents modèles d’Apple Watch, se contentant de les illustrer avec les rendus imaginés alors par Jon Prosser et Rendersbylan. Et un nouveau leaker semble confirmer l’information.

Sur Twitter, un dénomme DuanRui, déjà connu par le passé pour des informations plus ou moins avérées, a publié une photo de ce qui semble être un bracelet en cuir avec la mention de taille « 45 mm », a repéré le site 9to5Mac. Tout ressemble au marquage habituel des produits Apple. Mais cela ne signifierait nullement que la firme a l’intention de revoir tous ses bracelets. Comme pour le précédent changement de taille, les anciens modèles de bracelet resteraient compatibles avec les nouvelles Apple Watch.

Apple Watch Series 7

45mm pic.twitter.com/vIjR5mvQ85 — DuanRui (@duanrui1205) August 26, 2021

Un design uniformisé pour tous les produits

La technologie d’affichage devrait être également revue, a annoncé dernièrement Mark Gurman. Un nouveau processeur est évidemment attendu, comme c’est régulièrement le cas, ainsi que de nouvelles fonctions en lien avec les prochaines promesses de watchOS 8. On pense notamment à une fonctionnalité pour la respiration et la forme, de nouveaux attributs pour le suivi de santé qui pourraient impliquer l’ajout de capteurs sur la montre.

Avec le relooking des montres, Apple clôturerait ainsi un cycle et aurait alors une certaine homogénéisation du design de ses produits, de l’iPad Pro/iPad Air à l’iPhone 12 en passant désormais par l’Apple Watch. La rondeur serait alors dévolue aux iPhone SE, iPad et Apple Watch SE.

Tim Cook, qui vient de fêter ses 10 ans à la tête d’Apple, et les siens devraient en dire plus d’ici quelque temps, lors de la traditionnelle keynote de rentrée pour présenter le prochain iPhone 13 (ou 12s) ainsi que l’Apple Watch. Une présentation qui pourrait avoir lieu autour de la mi-septembre avant une disponibilité rapide des produits en fin de mois. Première étape d’une rentrée qu’on annonce bien chargée du côté de Cupertino.