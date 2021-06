L’Apple Watch Series 7 : la liste des nouveautés se confirme

Le très sérieux Bloomberg a pu obtenir de nouvelles informations sur la future Apple Watch. La nouvelle montre est attendue pour la fin de l'année et ira encore plus loin sur la santé.

Alors que les iPhone sont désormais des produits « mature » avec un renouvellement annuel qui se contente d’améliorer une recette bien maitrisée, les regards se tournent vers un produit qui a su se développer d’année en année : l’Apple Watch.

Alors que la montre connectée d’Apple était particulièrement décriée dans ses premières générations, elle a su s’imposer comme un vrai objet utile pour la santé. La prochaine génération devrait enfoncer le clou.

Une montre plus performante et polyvalente

Mark Gurman, journaliste bien connu du monde Apple pour le site Bloomberg, a obtenu des informations sur l’Apple Watch Series 7.

Il confirme d’abord la grande rumeur qui entourait cette montre : la possibilité de mesurer le glucose particulièrement utile pour les diabétiques. Cela fonctionnerait en analysant le sang à travers la peau, sans avoir besoin de se piquer régulièrement.

Apple a également travaillé sur une autre mesure utile pour un très grand monde : la température corporelle. Malheureusement, cet ajout serait repoussé à 2022. On sait à quel point la prise de température est devenue importante pour détecter le Covid-19 et d’une manière générale pour le diagnostic.

Ce n’est pas tout, l’écran serait également mieux intégré, plus proche du bord pour une meilleure réponse tactile et avec des bordures plus fines.

Le processeur aurait également revu pour être plus performant et intégrer la connexion sans-fil UWB nécessaire pour être compatible avec la technologie des AirTags.

Une nouvelle frontière à explorer en 2022

En plus de la prise de température, Apple préparerait une autre nouveauté forte pour 2022 : un nouveau modèle spécial. En plus de l’éventuel Series 8 et de l’Apple Watch SE, la marque préparerait en effet un modèle spécial sport extrême.

En interne, on collerait à ce modèle des termes comme « aventure » et « exploration » qui permettent de visualiser une montre probablement moins luxueuse que l’Apple Watch et jouant davantage sur les codes de la résistance à tous les chocs.