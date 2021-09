L’Apple Watch Series 7 change encore moins que ce qu’Apple veut bien dire

Pas de changement radical pour le design du boîtier, contrairement à ce qui avait été pressenti par certains leakers, et pas non plus de bouleversements à l'intérieur de ce boîtier. Au lendemain de la conférence d'Apple, on apprend ainsi que l'Apple Watch Series 7 reste cramponnée au processeur de la Watch Series 6.

Ce n’est clairement pas là-dessus qu’Apple fera de la publicité pour sa Series 7. Annoncée hier par Apple, en compagnie d’un nouvel iPad mini, mais aussi des nouveaux iPhone 13 et iPhone 13 Pro, la tocante connectée d’Apple millésime 2021 ne change pas radicalement design (contrairement à ce qui avait été évoqué par certaines rumeurs) et n’évolue pas non plus sur le plan des performances.

On apprend en effet du développeur Steve Troughton-Smith, connu sur Twitter pour son expertise relative aux produits Apple, que l’Apple Watch Series 7 est motorisée par la puce SiP (System in a Packlage) « Apple S6 ». Si ce nom vous dit quelque chose, c’est parce qu’il s’agit du processeur déjà utilisé l’an passé par l’Apple Watch Series 6.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Un processeur inchangé pour la Series 7

Pour le découvrir, Steve Troughton-Smith n’a pas eu besoin de fouiller bien loin. La dernière version de Xcode (plateforme de développement pour les appareils Apple) permet en effet d’obtenir l’information. L’outil précise ainsi que les Apple Watch Series 7 et Series 6 partagent bien un seul et même processeur désigné sous le nom de code « t8301 », qui correspond à la puce Apple S6 lancée en septembre 2020.

There is a reason Apple didn’t talk about the Apple Watch Series 7 CPU this year… …and it’s because it’s the exact same as last year’s Series 6 👀 In fact it doesn’t even get a new model number, it’s effectively just a chassis tweak pic.twitter.com/mLsTNkdTNO — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) September 15, 2021

« Le fait que [le processeur] ne reçoive même pas un nouveau code de modèle me fait penser que les rumeurs concernant une refonte de l’Apple Watch étaient fondées, mais que quelque chose a mal tourné à un moment trop tardif pour être corrigé, et [qu’Apple] a dû improviser », avance pour sa part Guilherme Rambo, développeur lui aussi, toujours sur Twitter. Une hypothèse intéressante.

Quoi qu’il en soit, on comprend mieux pourquoi Apple ne s’est pas attardé sur la question des performances de l’Apple Watch Series 7 lors de sa présentation. Pour sa Series 6, Apple avait l’an dernier pris soin d’évoquer le niveau de puissance supplémentaire de sa montre par rapport à la Series 5, mais aussi les progrès réalisés par la puce S6 en matière d’économie en énergie.