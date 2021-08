Apple Watch Series 7 : nouveau design et nouveaux cadrans, les changements seraient essentiellement esthétiques

L'Apple Watch Series 7 prend forme : elle adopterait un nouveau design, un écran plus grand, de nouveaux cadrans dédiés et un processeur plus puissant. Malheureusement, pas de nouveautés du côté de la santé, malgré de nombreuses rumeurs à ce sujet.

Récemment, le leaker décrié Jon Prosser et plusieurs sources du réseau social chinois Weibo ont révélé que la Watch Series 7 arriverait avec une refonte qui la rendrait plus similaire à l’iPhone actuel : un design plus anguleux et avec des bords droits au lieu de courbes. C’est au tour de Mark Gurman, il confirme les mêmes informations à Bloomberg (dans sa newsletter Power One envoyée le week-end).

La Watch Series 7 : gros changement visuel cette année

Selon le journaliste, l’Apple Watch Series 7 arrivera en deux nouvelles tailles de boîtier : 41 et 45 millimètres. Celles-ci remplaceront les actuels 40 et 44 millimètres, présents depuis 2017. En plus d’un changement esthétique attendu par beaucoup, cela améliorerait l’expérience utilisateur.

Cette surface d’affichage plus importante permettrait de proposer de nouveaux cadrans spécifiques. Ces cadrans seront personnalisables, à l’image du cadran Modular Infogram / Infographe (introduit avec la Series 4), ils pourront afficher de nombreuses informations.

Apple introduirait un nouveau processeur, mais ce dernier n’apporterait aucune nouvelle fonction liée à la santé. Il était question d’un capteur de composition corporelle, d’un outil de mesure du stress, ou d’un capteur de température de la peau… il faudrait attendre les prochaines générations de Watch Series pour voir arriver ces nouveautés.

Pour rappel, la Watch Series 6 propose la mesure de la Sp02 (saturation pulsée en oxygène/taux d’oxygène dans le sang), comme Withings (ScanWatch) ou Xiaomi (Mi Smart Band 6).

Apple devrait organiser sa keynote dans la deuxième semaine de septembre. Avec l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 ferait ses débuts après l’événement.