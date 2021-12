Apple Watch : sur les trois modèles prévus en 2022, seuls deux auraient de vraies nouveautés

Apple aurait bien trois Apple Watch dans ses cartons, mais seulement deux d'entre elles profiteraient de nouvelles mesures de santé.

Il y a quelques jours, on apprenait du journaliste Mark Gurman, de l’agence Bloomberg, qu’Apple préparerait trois Apple Watch différentes pour l’an prochain. Contrairement aux années passées, il ne s’agirait pas de variantes d’un même modèle avec des tailles différentes, mais bel et bien de trois positionnements distincts.

Ce mercredi, l’analyste Ming-Chi Kuo de l’institut TF International Securities, généralement très bien informé au sujet d’Apple, corrobore les informations de Bloomberg. Comme le rapporte le site MacRumors, l’analyste a en effet indiqué dans son dernier rapport que trois modèles d’Apple Watch étaient prévus pour 2022. Outre le modèle Series 8 classique, le constructeur américain préparerait également une nouvelle Apple Watch SE ainsi qu’un modèle destiné aux utilisateurs les plus sportifs :

Les nouvelles Apple Watch en 2022 comprendront l’Apple Watch 8, la nouvelle Apple Watch SE et une version sports extrêmes. Luxshare-ICT est le fournisseur de INP [ndlr : interventions non pharmaceutiques] pour l’Apple Watch 8 et la version sports extrêmes.

De son côté, Mark Gurman de Bloomberg tablait sur le même trio de montre, indiquant qu’en plus de l’Apple Watch Series 8, le constructeur préparerait une Apple Watch SE ainsi qu’un modèle plus résistant. Ming-Chi Kuo vient donc appuyer cette analyse en indiquant que ce modèle plus résistant sera avant tout conçu pour l’utilisation dans le cadre de sports extrêmes. L’idée serait ainsi de destiner cette montre connectée aux athlètes, aux randonneurs ou à quiconque pourrait craindre d’abîmer sa montre connectée dans des conditions difficiles.

De nouvelles mesures de santé exclusives aux Series 8 et à la version sport extrême

Par ailleurs, l’intégration de Luxshare comme fournisseur d’interventions non pharmaceutiques uniquement pour les Apple Watch Series 8 et la version sportive tend à confirmer que ces deux montres intégreront de nouvelles mesures. Depuis quelques mois, les rumeurs vont bon train concernant l’arrivée de nouvelles fonctions de santé sur l’Apple Watch Series 8. Elle pourrait ainsi permettrez la mesure de la température cutanée, de la tension artérielle ou de l’apnée du sommeil. Pour cela, le constructeur aurait besoin de nouveaux capteurs qui pourraient donc être fournis par l’entreprise chinoise Luxshare-ICT.

Logiquement, ces fonctions seraient réservées aux deux modèles les plus haut de gamme, la prochaine Apple Watch SE devant reprendre les fonctions des précédentes montres dans un nouveau châssis, mais avec un prix réduit, comme c’était déjà le cas de la première Watch SE lancée en 2020.

Il faudra cependant encore patienter avant de découvrir ces différentes montres connectées d’Apple. C’est sans doute en septembre prochain, en même temps que les iPhone 14, que la firme lèvera le voile sur sa prochaine génération d’Apple Watch.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.