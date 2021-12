Apple Watch : en 2022, préparez-vous à découvrir 3 nouvelles montres connectées

En plus de l'Apple Watch Series 8 classique, il faudrait également s'attendre à deux autres montres connectées de la part de la pomme l'année prochaine. Un modèle entrée de gamme avec une Watch SE 2022 et un modèle au design plus robuste pour les personnes sportives.

Combien de nouvelles Apple Watch verrons-nous débarquer en 2022 ? La question mérite d’être posée après que Mark Gurman, journaliste réputé de Bloomberg spécialiste de la firme à la pomme, a évoqué les futures montres connectées dans sa newsletter Power On. Il mise ainsi non seulement sur un nouveau modèle SE, mais aussi sur une Apple Watch au design pensé pour les personnes sportives.

Trois montres connectées Apple au total

En effet, Mark Gurman prédit deux montres connectées aux côtés de l’Apple Watch Series 8 classique qui n’augure pas d’énormes changements esthétiques. Un total de trois produits en somme. Le journaliste de Bloomberg n’entre pas beaucoup dans les détails, mais il explique que l’Apple Watch SE 2022 aurait droit à un design légèrement revisité et à des fonctions de santé un peu plus poussées.

Précisons à cet égard que la dernière Apple Watch SE date de 2020. À l’instar des smartphones estampillés de ces deux mêmes lettres, il ne faut pas attendre des renouvellements tous les ans sur ce segment de produits qui constituent l’entrée de gamme de la firme de Cupertino.

Quant au troisième modèle, il s’agirait d’un produit au design renforcé pour mieux résister aux chocs et égratignures. La cible serait donc les utilisateurs pratiquant régulièrement des activités physiques et qui souhaiteraient avoir une plus grande tranquillité d’esprit en portant la montre connectée autour du poignet. Si cette piste se révèle correcte, il sera également intéressant de découvrir le nom officiel et le positionnement tarifaire de cet appareil surprise.

En bref, les Apple Watch de 2022

Récapitulons. La prochaine génération d’Apple Watch se constituerait de la manière suivante :

Apple Watch Series 8 : produit phare et évolution classique du modèle précédent ;

Apple Watch SE 2022 : modèle entrée de gamme ;

Apple Watch Series 8 renforcée : design plus robuste pour les sportifs et les sportives.

Reste désormais à en apprendre davantage sur les caractéristiques techniques précises de chaque modèle.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.