Cette nouvelle montre connectée veut prendre soin de votre santé artérielle

Mobvoi a dévoilé, mardi, sa TicWatch GTH Pro, une montre connectée dotée de deux capteurs permettant de mesurer votre santé artérielle.

Si le constructeur chinois Mobvoi est surtout connu en France pour ses montres connectées sous Wear OS avec des écrans ronds, la firme propose également des toquantes sans le système d’exploitation de Google. C’était déjà le cas de la TicWatch GTH, présentée l’an dernier et c’est également le cas de sa successeure, la Mobvoi TicWatch GTH Pro.

Dévoilée ce mardi, cette nouvelle montre connectée vient logiquement prendre la succession de la première TicWatch GTH. On retrouve donc un écran rectangulaire de 1,55 pouce de diagonale affichant une définition de 360 x 320 pixels ainsi que le système d’exploitation RTOS, le même qui équipe la OnePlus Watch ou les montres Zepp et Amazfit. De quoi permettre à la TicWatch GTH Pro d’afficher jusqu’à dix jours d’utilisation avec une batterie de 420 mAh. On pourra également noter la certification d’étanchéité 5 ATM qui va permettre de porter la montre sous l’eau, à faible profondeur.

Une estimation de votre âge artériel

Mais là où la nouvelle TicWatch GTH Pro se distingue de toutes les montres connectées du marché, c’est sur les données de santé. La nouvelle Mobvoi propose ainsi un cardiofréquencemètre positionné sur la tranche, doublé d’un oxymètre. De quoi permettre de mesurer à la fois votre fréquence cardiaque, mais aussi la saturation en oxygène dans le sang (SpO2).

La GTH Pro ne s’arrête pas là et va même plus loin en avançant un « Arty Score ». Il s’agit en fait d’un score basé sur la tension artérielle. La montre est en effet capable de mesurer, grâce à ce capteur, la pression sanguine et d’en tirer des analyses de santé. C’est le cas notamment de l’âge artériel qui va s’afficher en fonction de votre santé cardiovasculaire.

En plus de ce capteur positionné sur la tranche qui va être utilisé avec le doigt, la TicWatch GTH Pro dispose également d’un cardiofréquencemètre classique, au dos de la montre. Celui-ci va être utilisé pour mesurer en continu la fréquence cardiaque, y compris pendant les différentes phases de sommeil, qui sont elles aussi analysées. La montre réalise également un suivi de vos entraînements sur 14 activités différentes.

La Mobvoi TicWatch GTH Pro a pour l’heure été annoncée aux États-Unis au prix de 99 dollars (soit 89 euros HT). On ignore encore si la montre sera commercialisée en France.

