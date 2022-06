Oups, Samsung confirme par erreur les Galaxy Watch 5 et 5 Pro

La bêta de l'application Samsung Health vous proposer d'appairer des Galaxy Watch 5 et 5 Pro alors même qu'elles ne sont pas encore sorties. Au passage, les images choisies pour les représenter pourraient confirmer la disparition de la lunette rotative.

Les futures montres connectées Samsung accumulent les fuites depuis quelques semaines. Pour la première fois, la dernière indiscrétion provient directement de la firme coréenne, qui confirme par la même l’existence de deux modèles, Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro, ainsi que la disparition du variant dit « Classic ».

La bien connue application Samsung Health, chargée du suivi de la santé et de l’activité sportive dans l’écosystème Samsung a profité d’une mise à jour en bêta (la 6.22.0.069), à l’occasion de la toute première bêta de One UI Watch. Dans le menu des appareils qu’il est possible de coupler avec l’application, on distingue clairement le nom des deux nouvelles montres.

La question de la fin de la lunette rotative à nouveau posée

Le site spécialisé 9to5Google, qui a repéré en premier cette fuite, détaille par ailleurs que l’image accolée aux deux modèles dans l’application est un placeholder, à savoir une image mise là en attendant d’y placer un véritable cliché des deux montres. Et il s’avère que ce placeholder représente dans les deux cas la Galaxy Watch 4.

L’affaire peut paraître triviale, mais il se trouve que l’année dernière, Samsung Health avait dévoilé aussi en avance les Watch 4 de la même manière, et les placeholders de l’époque représentaient tout deux d’anciennes montres de Samsung proches du design des futures Watch 4 et Watch 4 Classic. À savoir respectivement la Watch Active 2, sans lunette rotative, pour la Watch 4 et la Watch 3, avec lunette, pour la Watch 4 Classic.

Ici, on peut donc imaginer (avec toutes les pincettes d’usage) que le seul et unique placeholder choisi représentant une montre sans lunette rotative pourrait donc indiquer que Samsung jetterait bien l’éponge sur cet élément de design, comme les dernières rumeurs le laissant bien entendre d’ailleurs.

L’intérêt du variant Pro tiendrait dans deux éléments : une batterie beaucoup plus importante et des matériaux plus luxueux comme du verre saphir et un boitier en titane.

