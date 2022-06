La Galaxy Watch 5 Pro dirait adieu à la lunette rotative

Selon le leaker Ice Universe, la prochaine série de montres Samsung Galaxy Watch 5 ferait donc bien l'impasse sur cet élément jugé iconique par certains fans.

Les prochaines Galaxy Watch 5, attendues au détour du mois d’août 2022, devraient définitivement laisser tomber la lunette rotative, présente notamment sur la Galaxy Watch 4 Classic. C’est tout du moins ce qu’avance Ice Universe sur son compte Twitter, un leaker réputé comme plutôt fiable, même s’il a connu quelques déboires.

Dans le détail, il répondait à un tweet qui espérait que Samsung ne se résoudrait pas à supprimer sa lunette rotative, jugée comme « iconique » pour la remplacer par une « solution » inférieure. Le leaker a répondu de manière laconique : « Malheureusement, la Galaxy Watch 5 Pro va vous décevoir. »

Qu’attendre des Galaxy Watch 5

Pour rappel, la série des Galaxy Watch 5 devrait rassembler trois montres : deux variants d’une même Galaxy Watch 5 de taille différente, ainsi qu’une Galaxy Watch 5 Pro, dotée d’une batterie plus importante et potentiellement de matériaux plus luxueux.

Exit donc le modèle Classic. Dès les premières rumeurs de la suppression de ce modèle dans la prochaine gamme, les inquiétudes quant à l’avenir de la lunette rotative ont vu le jour. Il semblerait qu’elles aient vu juste.

Rappelons cependant que la Galaxy Watch 4, sans lunette donc, propose tout de même un système similaire de navigation dans les menus via une pression tactile tout autour du cadran de la montre, à la manière d’une lunette donc, mais sans composant physique.

Est-ce que Samsung va conserver ce même système, qui n’aurait pas forcément de sens sans lunette rotative sur l’un des deux variants ? D’autres rumeurs rapportaient d’ailleurs une refonte de One UI Watch, l’interface basée sur Wear OS 3, voici donc une piste de changement possible.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.