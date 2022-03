Samsung Galaxy Watch 5 : bonne nouvelle, une plus grosse batterie est en vue

Au détour d'une certification obtenue par Samsung en Corée du Sud, on a désormais une idée de la capacité de batterie de la future Galaxy Watch 5. De quoi mieux supporter le suivi de santé proposé par la montre connectée.

Après les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic, on attend, en toute logique, la Samsung Galaxy Watch 5. La future montre connectée du géant sud-coréen fait parler d’elle au détour de nouvelles informations concernant sa batterie.

En effet, le site spécialisé SamMobile s’est penché sur une certification obtenue par Samsung auprès d’un régulateur coréen. Ce n’est qu’une étape administrative classique, mais elle permet déjà de connaître la capacité supposée de la batterie de la Galaxy Watch 5 : 276 mAh.

C’est un petit peu plus que les 247 mAh de l’accumulateur de la Galaxy Watch 4 de 40 mm — le plus petit des modèles composant la précédente génération. D’aucuns peuvent donc y voir la promesse d’une autonomie renforcée pour la future montre connectée.

Plus grosse batterie = de meilleures fonctions de santé ?

Or, c’est peut-être surtout la preuve que la Galaxy Watch 5 va peaufiner la qualité et la précision de ses fonctions liées à la santé. On la soupçonne d’ailleurs d’être capable de prendre la température de l’utilisateur.

Une batterie plus robuste permettrait en effet d’encaisser plus facilement la consommation d’énergie générée par ces fonctions optimisées. Cette capacité de 276 mm devrait concerner la Samsung Galaxy Watch 5 de 40 mm. Il y aura sans doute une version de 44 mm. Si la marque poursuit sur la même lancée que l’année dernière, il y devrait aussi y avoir une déclinaison « Classic » dotée d’une bague rotative en 42 et 46 mm.

Pour toutes ces autres tailles, on peut aisément penser qu’une augmentation de la capacité de la batterie est prévue.

