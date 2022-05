La Galaxy Watch 5 Pro intègrerait des matériaux luxueux et résistants

Le modèle Pro de la Galaxy Watch 5 possèderait un verre saphir ainsi qu'un boitier en titane. Des matériaux à la fois plus résistants pour une montre plus légère.

Samsung semble décidé à muscler son jeu en matière de montres connectées en proposant un vrai modèle haut de gamme en 2022 qui s’intitulerait la Galaxy Watch 5 Pro. Celle-ci pourrait même remplacer la Watch Classic, ce qui simplifierait beaucoup la gamme.

Selon le leaker Ice universe, sans doute parmi les plus fiables, la Galaxy Watch 5 Pro ne se contenterait pas d’offrir une plus grande autonomie que sa petite sœur. Elle intègrerait en outre des matériaux pour le moins premium.

Verre et boitier améliorés

Commençons par le cadran de la montre. Celui-ci serait protégé par du verre saphir. Ce matériau est très utilisé pour les montres classiques haut de gamme et garantit une résistance 10 fois plus importante que le verre classique. De quoi se prémunir durablement contre les rayures.

Le boitier aussi revêtirait ses plus beaux atours sur le modèle Pro, puisqu’il proposerait du titane. L’avantage est double : un boitier à la fois plus léger et plus résistant.

Quelles conséquences pour le prix

Pourrons-nous choisir entre un modèle Pro en aluminium ou en titane ? C’est la question qu’ouvre cette fuite. En effet, l’Apple Watch Series 7 par exemple, propose trois versions, mais à un tarif plus élevé pour la version en acier inoxydable, et encore plus cher pour celle en titane. Pour rappel, la Galaxy Watch 3 proposait justement une version titane.

L’autre option que pourrait choisir Samsung serait de considérer que le modèle Pro s’adresse à un public ayant les moyens de s’acheter un boitier aussi luxueux et la firme de Séoul ne proposerait donc pas de variant.

De notre point de vue, cela pourrait être dommageable pour tous celles et ceux qui cherchent une montre sous Wear OS 3 avec une autonomie correcte, puisque c’est aussi l’apport que nous promet ce modèle. On peut vouloir une montre qui tient deux ou trois jours allumée, sans pour autant goûter la facture salée d’un boitier ultra résistant.

Ceci étant, Samsung aurait également prévu d’augmenter légèrement la taille de la Galaxy Watch 5, l’espoir d’une montre à la fois intelligente et endurante est donc permis.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.