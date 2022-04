Galaxy Watch 5 : Samsung dirait au revoir au modèle Classic

Selon « Sam Mobile », il n'y aurait en définitive que deux modèles de Samsung Galaxy Watch 5 : la Watch 5 et la Watch 5 Pro. Exit donc le modèle Classic pour plus de clarté dans la gamme, avec une interrogation. Que va-t-il advenir de la lunette rotative ?

Il y a quelques jours, on apprenait que Samsung travaillerait sur un nouveau modèle de montre connectée, intitulé Galaxy Watch 5 Pro. Si l’on pensait qu’il s’agissait d’un troisième modèle, qui viendrait compléter une série comportant une Galaxy Watch 5 et un Galaxy Watch 5 Classic, le site Sam Mobile affirme qu’il n’y aurait en définitive que deux modèles de Watch 5.

En effet, la version « Classic » serait abandonnée au profit d’une nouvelle version Pro. Reste à savoir s’il s’agit d’un simple changement de nom ou carrément d’un nouveau modèle. En cas de nouveau modèle, on peut s’interroger sur l’avenir de la lunette rotative, spécificité du modèle Classic et appréciée des amateurs et amatrices du genre.

Trois tailles et une nouvelle interface

En outre, Samsung ne proposerait plus que trois tailles de montres, contre les quatre tailles des Watch 4. Plus précisément, la Galaxy Watch 5 possèderait deux variants et la Galaxy Watch 5 Pro n’offrirait qu’une seule et unique version. Pour rappel, la Watch 5 Pro serait équipée d’une batterie de 572 mAh, soit une belle hausse par rapport au 361 mAh du précédent modèle.

Autre ajout avancé par Sam Mobile : une nouvelle version de One UI Watch viendrait animer Wear OS 3. Au programme, il y aurait quelques améliorations ainsi que de nouvelles fonctionnalités, sans plus de détail.

Classic et pas Classic, la fin du casse tête

La fin du modèle Classic aurait un net avantage de clarté pour la gamme. En effet, la coutume veut que dans une série de modèle, il y ait un modèle Pro, Ultra, Plus ou encore Max par exemple, qui propose une montée en gamme par rapport à un modèle dit « classique » ou « normal ». L’appellation Galaxy Watch 4 Classic n’avait donc rien de simple puisqu’on en revenait à dire Galaxy Watch 4 Classic et Galaxy Watch 4… non classic.

Un modèle Pro accoudé à un modèle plus simple aurait donc le net avantage de débarrasser Samsung de ces complications. Semer la confusion dans la tête des futurs acheteurs n’est en effet jamais une très bonne idée.

