Samsung sortirait de son chapeau une Galaxy Watch 5 Pro avec un atout de taille

Samsung plancherait sur un modèle de Galaxy Watch 5 Pro avec une batterie beaucoup plus imposante que les précédents modèles. Les Galaxy Watch 5 sont attendues pour cet été 2022.

Les rumeurs autour des prochaines montres connectées de Samsung, les Galaxy Watch 5, se font de plus en plus présentes. Et celles-ci semblent toutes prendre la même direction : plus de batterie.

Cela tombe bien, les tests publiés sur la Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic soulignaient tous qu’il s’agissait d’une excellente montre dont le principal défaut résidait dans son autonomie (très) limitée.

Un troisième modèle « Pro »

Selon Sam Mobile, avec la série des Galaxy Watch 5, Samsung proposerait même un troisième modèle de montre, la Galaxy Watch 5 Pro dont la principale qualité serait de proposer une batterie encore plus grande, de 572 mAh. À titre de comparaison, le modèle le mieux doté l’année dernière possédait un accumulateur de 361 mAh. Cela représenterait donc une hausse non négligeable de 58%. On peut affirmer de manière certaine que si cette montre Pro vient à sortir, elle sera loin de la finesse des Watch 4.

L’information parait crédible, puisqu’elle est écrite noir sur blanc dans un document de certification coréen accessible en ligne, mais il n’est bien sûr pas certain que Samsung ira jusqu’à commercialiser ce modèle.

L’annonce des Galaxy Watch 5 est attendue dans le courant du mois d’août 2022. Un calendrier qui collerait à l’annonce des précédents modèles. La partie logicielle demeure pour l’heure un mystère : accueilleront elles Wear OS 3, ou une nouvelle version de l’interface de Google intitulée Wear OS 4 par exemple ? Nous ne le savons pas. En revanche, Samsung devrait vraisemblablement garantir jusqu’à quatre ans de mises à jour, puisque c’est déjà ce que propose la firme de Séoul sur les Watch 4.

