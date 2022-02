Samsung Galaxy Watch 4 : les montres aussi ont droit à 4 ans de mises à jour

Samsung confirme que ses montres connectées à partir des Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic vont profiter de quatre ans de suivi logiciel sur WearOS et One UI Watch.

Pas de jaloux entre les smartphones Samsung, les tablettes et les montres connectées. Tout le monde est logé à la même enseigne (ou presque) chez le géant sud-coréen. Ainsi, les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic vont elles aussi jouir de 4 ans de mises à jour.

C’est en effet ce que confirme Samsung dans un communiqué officiel publié dans la foulée du Galaxy Unpacked pendant lequel les Galaxy S22 et S22+ ont été officialisés ainsi que le Galaxy S22 Ultra et les Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra. La marque déclare ainsi que « Samsung offre également jusqu’à quatre ans de mises à niveau pour One UI Watch et Wear OS Powered by Samsung, afin que les utilisateurs puissent profiter des dernières expériences de la Galaxy Watch. »

Pour rappel, pendant l’événement, Samsung a garanti des mises à jour sur 4 générations pour ses smartphones et tablettes. Cela signifie que ces produits goûteront à quatre mises à jour majeures d’Android via l’interface One UI.

La nuance entre 4 ans et 4 générations

Pour les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic, le doute subsiste puisque Samsung ici ne parle pas en générations, mais en années. Ainsi, il se peut que les montres connectées profitent d’un suivi logiciel sur les patchs de sécurité pendant 4 ans, sans que cela ne signifie quatre mises à jour majeures Wear OS.

Rappelons que Wear OS 3 a été conçu conjointement par Samsung et Google. Les deux colosses ont en effet uni leurs forces pour améliorer le système d’exploitation et créer une plateforme commune. Les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic ont été les premières à en profiter.

