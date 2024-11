Pixel Watch 3 : oups, Google met en avant un bracelet… qui n’existe pas

Dans un post publié sur ses pages communautaires, Google met en avant les bracelets proposés pour sa Pixel Watch 3. Problème, deux des bracelets proposés ne sont pas annoncés par le constructeur.

La première Pixel Watch, pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Indéniablement, l’un des principaux atouts des Pixel Watch depuis leur lancement réside dans leur personnalisation poussée.

Puisque ces montres connectées en elles-mêmes se composent d’une unique surface ronde en forme de galet, sans corne ni bordures, il suffit de changer de bracelet pour modifier radicalement l’apparence des montres connectées. Cette année, les Pixel Watch 3 et Pixel Watch 3 XL ne font pas exception, seul le nouveau grand format venant se distinguer des précédentes générations.

Google a bien compris l’avantage de cette personnalisation pour les consommateurs et a souhaité mettre en avant cet atout dans une publication sur les pages communautaires liées à ses montres connectées.

Comme le rapporte le site 9to5Google, la firme a en effet publié un message visant à promouvoir la personnalisation des montres :

Explorons les possibilités infinies de personnalisation de votre Pixel Watch avec une variété de bracelets.

Problème, parmi les bracelets mis en avant par Google, la firme a cité le bracelet « Performance loop », ou « boucle de performance » en français. Or, ce bracelet… n’existe pas, ou tout du moins n’a encore jamais été annoncé officiellement par Google.

Un bracelet encore jamais évoqué par Google

On peut pourtant le découvrir en image dans l’illustration accompagnant la publication, avec deux coloris : un modèle beige et un autre vert et jaune. Ce bracelet Performance Loop semble être un modèle en velcro, parfaitement adapté pour l’usage sportif puisque l’absence de crans permet de l’ajuster le plus fermement possible au poignet. En cela, le modèle est assez semblable à la « boucle sport » de l’Apple Watch Series 10.

Deux bracelets « Performance loop », à gauche // Source : Google

Si le bracelet n’a toujours pas été annoncé par Google, il a déjà fait l’objet de quelques fuites par le passé, notamment chez un revendeur canadien.

Nul doute que si le bracelet n’a pas encore été annoncé par la firme, il ne tardera pas à l’être, dans les prochains mois.