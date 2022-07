L’Oppo Watch 3 arrive très bientôt avec la dernière puce de Qualcomm, le Snapdragon W5

Qualcomm a levé le voile sur sa prochaine puce pour les montres et bracelets connectés, le Snapdragon W5 Gen 1 et sa déclinaison W5+ Gen 1. Deux marques ont déjà annoncé des produits qui intègreront ce SoC, dont Oppo avec sa Watch 3.

Deux nouvelles puces pour wearables ont été présentées par Qualcomm, à savoir les Snapdragon W5 Gen 1 et W5+ Gen 1. Dans le même temps, Qualcomm annonce que deux constructeurs de montres et bracelets connectés vont bientôt sortir des modèles équipés de ses nouveaux SoC.

Ce sont donc Mobvoi et Oppo qui ont des modèles dans les cartons sur le point de sortir. Aussi, 25 conceptions sont en développement, sans qu’on n’en sache plus sur les fabricants qui travaillent dessus.

L’Oppo Watch 3 arrive le mois prochain

Avec l’annonce de ces nouvelles puces, Franco Li, vice-président associé d’Oppo et président de son activité IoT a déclaré que « La série Oppo Watch 3 sera lancée en août. En tant que première smartwatch alimentée par la plateforme wearable Snapdragon W5, elle ravira nos utilisateurs avec de meilleures performances ».

Gravée en 4 nm, cette nouvelle génération vise à réduire la consommation tout en améliorant les performances afin d’apporter une meilleure autonomie. Le fondeur promet jusqu’à 50% d’autonomie en plus pour des performances doublées. Avec les W5 Gen 1 et W5+ Gen 1, on pourrait voir davantage de wearables adopter Wear OS 3, comme la Watch 3. Oppo n’a pour autant rien indiqué quant au système d’exploitation qui sera utilisé pour sa prochaine montre connectée.

Ce qu’on sait sur l’Oppo Watch 3

De son côté, le constructeur chinois Mobvoi — à l’origine des Ticwatch — a déjà annoncé qu’il allait lancer la première montre montre Wear OS dotée de la puce Snapdragon W5+ à l’automne. La montre d’Oppo devant sortir avant le modèle de Mobvoi, on peut donc supposer que l’Oppo Watch 3 sera équipée non pas de Wear OS, mais de RTOS. Il faut dire que le Snapdragon W5 Gen 1 est la première puce de Qualcomm à être aussi bien compatibles avec les montres Wear OS que les smartwatches sous RTOS ou sur Android. Pour rappel, RTOS est un système d’exploitation open source proposant une meilleure gestion de l’autonomie, mais sans possibilité d’installer des applications tierces. Il équipe déjà plusieurs montres sur le marché comme la OnePlus Watch, la Xiaomi Watch S1, la Zepp Z ou l’Amazfit GTR 3 Pro. L’Oppo Watch 2 profitait par ailleurs déjà de RTOS, contrairement à la première version, lancée sous Wear OS.

Parmi les rumeurs autour de l’Oppo Watch 3, on peut dire qu’il y aurait trois modèles différents. Cette génération de montres connectées aurait un plus grand rapport écran/corps, tout en gardant son design carré aux angles arrondis qu’on trouvait sur l’Oppo Watch 2.

Sur les couleurs qui seraient proposées, on aurait droit à du noir, de l’argent, du gris foncé et de l’or clair. Comme ce que promet Qualcomm, l’autonomie serait améliorée. On ne connaît cependant pas le prix de vente ni même si la Watch 3 sortira en France.

À noter qu’Oppo préparerait également son Band 2, un bracelet connecté qui serait équipé de la mesure SpO2 et d’une puce NFC.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.