L’Oppo Watch 3 serait encore plus endurante que la Watch 2

Une nouvelle rumeur laisse présager que l'Oppo Watch 3 qui aurait une meilleure autonomie que le modèle précédent. Oppo serait également en train de travailler sur un Band 2, qui aura du NFC et un capteur SPO2.

Le leaker Digital Chat Station présente sur le réseau social chinois Weibo quelques informations à propos de l’Oppo Watch 3 et de l’Oppo Band 2 (traduites automatiquement). De quoi en apprendre un peu plus sur cette montre connectée et ce bracelet connecté qui devraient arriver dans les prochains mois, d’ici à la fin de l’année. Digital Chat Station parle « de nouveaux fleurons, de nouveaux appareils et de nouveaux systèmes ».

Une Oppo Watch 3 plus endurante

Cette montre connectée Oppo serait déclinée en trois modèles : OWW211/212/213. Son autonomie serait améliorée, tout comme le rapport écran/corps. La forme du cadran serait un carré aux angles arrondis, à l’image de l’Oppo Watch 2. Sur cette dernière, l’autonomie annoncée était de quatre jours et jusqu’à seize jours en mode économie d’énergie.

Cette montre connectée serait disponible en plusieurs coloris, à savoir noir, argent, gris foncé et or clair.

Le Band 2 est dans les cartons d’Oppo

Ce n’est pas le seul produit indiqué par Digital Chat Station. Oppo travaillerait également sur un Band 2, nommé OBB211. Disponible en noir ou en bleu, ce bracelet connecté embarquerait du NFC ainsi que la mesure SpO2. Le NFC viendrait donc s’ajouter sur cette nouvelle version du Band, car il était absent du Oppo Band Style.

Nous ne savons pas encore si ces deux wearables seront disponibles en France, encore moins à quel prix. Mais il est important de faire remarquer que la Watch 2 et le Band 2 ne sont actuellement pas disponibles en France, près d’un an après leur sortie en Chine. Difficile alors d’être certain que ces deux modèles leakés par Digital Chat Station sortiront chez nous.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.