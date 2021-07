L’Oppo Watch 2 est officielle : autonomie de deux semaines et processeur compatible Wear OS 3

Oppo a dévoilé en Chine sa nouvelle montre connectée, l'Oppo Watch 2. Celle-ci pourrait sortir en Europe avec la toute nouvelle version de Wear OS.

Comme prévu, Oppo a dévoilé ce mardi en Chine sa nouvelle montre connectée, logiquement baptisée Oppo Watch 2. Si celle-ci reprend dans les grandes lignes le design du premier modèle lancé il y a près d’un an, c’est une montre bien plus puissante qui se cache sous le capot.

L’Oppo Watch 2 est la troisième montre connectée du marché à être équipée de la puce Snapdragon Wear 4100 après les TicWatch Pro 3 et TicWatch E3 de Mobvoi. À ses côtés, on va également retrouver un processeur Apollo4s. Pour rappel, l’Oppo Watch profitait quant à elle d’un duo Snapdragon Wear 3100 et Apollo 3. Ce nouveau modèle embarque 1 Go de mémoire vive et 8 Go de stockage ainsi qu’une batterie de 360 mAh. De quoi permettre à la montre, selon Oppo, de tenir pendant 4 jours d’autonomie et jusqu’à 16 jours en mode économie d’énergie.

Du côté des capteurs et de la connectique, l’Oppo Watch 2 dispose d’une puce GPS, est compatible Wi-Fi et peut même être configuré en 4G grâce à l’eSIM. Elle permet également de suivre le rythme cardiaque en continu ainsi que la saturation en oxygène dans le sang. Oppo communique également sur une étanchéité jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Un écran carré avec une dalle Amoled

L’écran est quant à lui carré, comme sur la première Oppo Watch, avec des angles arrondis. Il utilise une dalle Amoled et propose une densité de 326 pixels par pouce plutôt dans la moyenne de ce qu’on trouve sur le marché des montres connectées.

La principale interrogation concernant l’Oppo Watch 2 concerne en fait son logiciel. Lancée pour l’instant uniquement en Chine, elle tourne sous le logiciel RTOS, déjà utilisé sur la OnePlus Watch, mais également sur les montres Amazfit ou Zepp. Néanmoins, la première montre connectée d’Oppo est disponible dans le reste du monde sous Wear OS. Il est donc probable que ce soit également le cas de l’Oppo Watch lors de son lancement en Europe. Il s’agirait alors de l’une des premières montres du marché sous Wear OS 3. Rappelons que Google semble réserver la nouvelle version de son système d’exploitation aux montres équipées du processeur Snapdragon Wear 4100… comme l’Oppo Watch 2.

L’Oppo Watch 2 sera disponible en Chine à compter du 6 août. Elle est proposée en trois versions :