Mobvoi lance la TicWatch E3 : du NFC et de nouvelles apps pour la santé

Le fabricant chinois d'accessoires connectés commercialise la TicWatch E3, deuxième montre connectée à embarquer le Snapdragon 4100. Elle tourne sur WearOS et profite du NFC.

Mobvoi avait déjà commercialisé la première montre connectée équipée d’un Snapdragon 4100, la TicWatch Pro 3. Voici désormais la seconde : la TicWatch E3. Elle vient prendre la suite de la TicWatch E2 lancée en 2019. Parmi les améliorations notables, elle possède ce coup-ci une puce NFC pour les paiements mobiles.

Elle est propulsée par Wear OS, alors même que Samsung et Google ont annoncé un partenariat pour améliorer WearOS. On ne sait d’ailleurs pas si les montres tournant sur WearOS bénéficieraient d’une éventuelle mise à jour de l’OS si celui-ci venait à évoluer drastiquement.

Un peu plus d’une journée d’autonomie

L’écran est un AMOLED de 1,3 pouce doté d’une résolution de 360×360. À l’intérieur, on trouve 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. La batterie de 380 mAh devrait durer un peu plus d’un jour selon Mobvoi.

La montre est certifiée IP68, ce qui veut dire qu’elle résiste à l’eau et au sable. Elle est compatible avec le GPS. Et si vous voyagez, elle peut aussi passer par le système de navigation russe GLONASS ou son équivalent chinois Beidou.

De nouvelles apps propriétaires

Côté logiciel, on retrouve les précédentes applications propriétaires TicHealth et TicExercise, mais aussi de nombreuses nouvelles. On note par exemple l’arrivée de TicHearing qui permet de mesurer les décibels dans un environnement et déterminer si celui-ci est dangereux pour la santé.

Citons encore TicZen et TicBreath, dédiées à la gestion du stress, TicOxygen qui mesure le SpO2, TicPulse qui relève votre rythme cardiaque et offre quelques conseils, ou encore TicCare qui rassemble les données de santé de membres d’une même famille qui utiliseraient les apps de Mobvoi.

Signalong aussi que TicSleep peut désormais fonctionner en mode économie d’énergie.

Les TicWatch E3 sont disponibles pour 199.99 euros. Sur le site de Mobvoi, un seul coloris est pour l’heure disponible : Panther Black. Neon Yellow et Ashy Blue devraient suivre.