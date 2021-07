L’Oppo Watch 2 sous Wear OS 3 se dévoile en photos avant sa présentation

Le leaker Evan Blass a mis en ligne plusieurs photos de la prochaine montre connectée d'Oppo, l'Oppo Watch 2. Elle profiterait du nouveau système Wear OS de Google.

Oppo n’en est pas à son coup d’essai sur le marché des montres connectées. Le constructeur chinois a déjà lancé, en septembre dernier, son Oppo Watch, première montre connectée du constructeur. La marque pourrait aller plus loin encore avec un second modèle dévoilé ce mardi et logiquement baptisé Oppo Watch 2.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2021 ?

Avant même la présentation officielle de cette nouvelle montre, le leaker américain Evan Blass a mis en ligne sur Twitter plusieurs photos mettant en scène cette toquante numérique. Il semble s’agir, comme souvent dans les leaks d’Evan Blass, d’images qui seront utilisées pour le marketing de la montre. On peut ainsi découvrir quatre écrans différents : l’affichage d’une notification, la réception d’un appel, le rythme cardiaque pendant un entraînement et un cadran.

La montre en elle-même semble assez proche du premier modèle de montre connectée d’Oppo avec un écran carré avec un verre incurvé sur les côtés et un bracelet en silicone qui se prolonge jusque sur le boîtier. Une approche esthétique qui n’est pas sans rappeler le format des différents modèles d’Apple Watch.

OPPO Watch 2 pic.twitter.com/hWr84bvCMG — Evan Blass (@evleaks) July 24, 2021

Outre ces différentes photos mises en ligne ce samedi, on en sait désormais davantage sur l’Oppo Watch 2. Fin mai, le constructeur annonçait déjà que sa nouvelle montre profiterait d’une meilleure autonomie. Par ailleurs, selon d’autres leaks, la montre profiterait d’une puce Snapdragon Wear 4100, l’une des plus performantes du marché des montres connectées, qui n’équipe actuellement que deux montres, les Mobvoi TicWatch Pro 3 et TicWatch E3.

Une montre connectée qui embarquerait Wear OS 3

Surtout, elle serait équipée de l’interface ColorOS d’Oppo. Cela pourrait signifier que l’Oppo Watch 2 embarquerait en fait Wear OS 3, la refonte du système d’exploitation de Google, avec une interface personnalisée par le constructeur. Samsung, de son côté, a déjà annoncé que ses futures montres connectées — comme la Galaxy Watch 4 — seraient dotées de Wear OS avec une interface One UI. En plus de Wear OS, l’Oppo Watch 2 aurait la particularité d’embarquer un second système d’exploitation pour assurer une plus longue autonomie en cas de besoin. Il s’agirait de RTOS, déjà utilisé sur sa première montre, mais aussi sur les montres Amazfit ou sur la OnePlus Watch.

On en saura plus sur l’Oppo Watch 2 lors de sa présentation officielle. Celle-ci aura lieu de mardi 27 juillet à 9h heure française.