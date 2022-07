Ticwatch prépare une montre Wear OS avec GPS, meilleure autonomie et plus de puissance

Le constructeur chinois Mobvoi a annoncé la sortie, à l'automne, d'une nouvelle montre connectée doté de la dernière puce Snapdragon W5+ de Qualcomm, avec une meilleure autonomie et dotée du système Wear OS.

Ce mercredi, Qualcomm a finalement levé le voile sur sa nouvelle génération de puces pour montres et bracelets connectés, les Snapdragon W5 Gen 1 et Snapdragon W5+ Gen 1. Alors qu’Oppo a d’ores et déjà annoncé la sortie, dès le mois prochain, de sa première montre sous Snapdragon W5 Gen 1, un autre constructeur est également dans les starting blocks : Mobvoi.

Le constructeur chinois a profité de l’annonce de Qualcomm pour annoncer qu’il travaillait également sur une montre connectée sur profitera de cette nouvelle génération de puce pour montre connectée. Mobvoi étant surtout connu pour sa gamme de montres Ticwatch, dont les Mobvoi Ticwatch Pro 3 et Ticwatch Pro 3 Ultra GPS, on peut donc s’attendre à une nouvelle montre connectée Ticwatch Pro 4. Dans le communiqué partagé par Qualcomm, le patron de Mobvoi, Zhifei Li, nous apprend ainsi que la première montre de la marque à embarquer le Snapdragon W5+ sera lancée dès cet été :

Mobvoi a collaboré avec Qualcomm Technologies au cours des dernières années pour lancer une série de smartwatches TicWatch basées sur les plateformes Snapdragon Wear. Notre équipe est enthousiasmée par les fonctionnalités différenciées de la nouvelle plateforme Snapdragon W5+ Wearable et a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de Qualcomm Technologies pour donner vie à ces innovations dans notre smartwatch phare TicWatch de nouvelle génération. Nous sommes impatients de lancer notre dernière offre cet automne et nous sommes ravis d’être les premières smartwatches basées sur la plateforme Snapdragon W5+ Gen1 Wearable Platform.

Une montre attendue sous Wear OS 3

Contrairement à Oppo qui laisse encore planer le doute quant au système d’exploitation utilisé sur sa prochaine montre connectée, Mobvoi semble cependant s’orienter à nouveau vers Wear OS. Il faut dire que l’annonce du Snapdragon W5+ tombe plutôt bien pour Mobvoi qui a commencé à teaser certaines caractéristiques de sa prochaine montre connectée auprès d’un utilisateur qui a partagé ces informations sur Reddit. On apprend ainsi dans un mail envoyé par le service client que Mobvoi commencerait ses phases de test pour une montre qui profiterait d’une autonomie étendue, du paiement via NFC grâce à Google Pay, d’une étanchéité IP68, d’un GPS intégré, d’un haut-parleur et d’un micro pour les appels et d’une nouvelle fonction de détection de la fibrillation auriculaire.

Sans trop s’avancer, compte tenu de la présence du paiement par Google Pay, on peut donc s’attendre à ce que cette montre profite du système d’exploitation de Google.

Mobvoi est par ailleurs l’un des principaux partenaires de Google pour Wear OS et propose de nombreuses montres connectées profitant de l’interface logicielle de la firme. Par ailleurs, Mobvoi a déjà annoncé que trois de ses montres connectées, les Ticwatch Pro 3 GPS, Ticwatch Pro 3 4G et Ticwatch E3, seront mises à jour dans l’année vers la dernière version du système de Google, Wear OS 3.

