Apple Watch 8 : date de sortie, capteurs… tout ce qu’on sait sur la montre connectée

On fait le point sur les rumeurs au sujet de l'Apple Watch Series 8. Nouveautés, capteurs, design, modèles... vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur la prochaine montre connectée d'Apple.

En 2021, on attendait beaucoup de changements pour l’Apple Watch, notamment sur son design qui devait, selon certains, adopter des bords droits à l’instar des dernières générations d’iPhone. Raté ! La principale différence n’a finalement été qu’un élargissement de l’écran. Pour l’Apple Watch 8, on peut donc espérer des améliorations un peu plus poussées et plus flagrantes.

En attendant la sortie de la prochaine montre connectée d’Apple, nous avons condensé toutes les rumeurs et informations connues ou présumées au sujet de l’Apple Watch Series 8.

Quelle est la date de sortie de l’Apple Watch 8 ?

Avant toute chose, il est important de rappeler que la date de sortie de la prochaine Apple Watch Series 8 n’est pas encore fixée, mais qu’on l’attend vers la fin du mois de septembre, comme c’est le cas depuis la deuxième génération. Seule la Series 7, qui semble avoir rencontré divers problèmes de productions en raison de la pénurie de composants, est arrivée mi-octobre.

Pour rappel, voici les dates de sortie des précédentes Apple Watch :

Apple Watch Series 1 (mise à jour de l’Apple Watch d’origine) et Series 2 : 16 septembre 2016 ;

Apple Watch Series 3 : 22 septembre 2017 ;

Apple Watch Series 4 : 21 septembre 2018 ;

Apple Watch Series 5 : 20 septembre 2019 ;

Apple Watch Series 6 & SE : 18 septembre 2020 ;

Apple Watch Series 7 : 15 octobre 2021.

Les lancements d’Apple ayant généralement lieu le vendredi, une commercialisation autour du 23 septembre 2022 est donc tout à fait probable pour l’Apple Watch 8.

Un design sans révolution pour les 3 Apple Watch de 2022

Selon Jon Prosser, Apple aurait reporté son design industriel aux bordures droites en raison des pénuries de 2021 et celui-ci serait donc prévu pour l’Apple Watch 8. C’est néanmoins le seul à penser cela et plusieurs autres sources ont déjà prédit totalement l’inverse. On se dirige donc a priori vers un design très traditionnel, sans grand changement… pour deux des trois modèles tout du moins.

Car oui, c’est là la grosse nouveauté attendue cette année : un troisième modèle d’Apple Watch. Aux côtés de l’Apple Watch Series 8 et de l’Apple Watch SE 2, Apple aurait prévu de lancer une nouvelle déclinaison sportive de sa célèbre montre connectée. Celle-ci serait renforcée pour mieux résister aux chocs et aux rayures qui pourraient advenir durant l’exercice. On peut s’attendre également à de nouvelles mesures liées à la santé exclusives à ce modèle pour le démarquer de la Series 8.

Chaud, chaud, chaud : un nouveau capteur pour l’Apple Watch 8

Est-ce qu’un nouveau modèle est suffisant pour faire de 2022 « l’année la plus importante de l’histoire de l’Apple Watch ». On s’attendait au départ à de nombreux ajouts de fonctionnalités et surtout de nouvelles mesures liées à la santé. En vrac étaient citées les mesures de pression sanguine ou du taux de glycémie. Finalement, il semblerait qu’il ne faille pas trop en espérer, mais plusieurs sources laissent toutefois entendre la possibilité de prendre sa température.

Selon Ming-Chi Kuo, cette donnée était à l’origine prévue pour l’Apple Watch Series 7 avant d’être annulée en raison du manque de précision des algorithmes. Le problème provient de la température extérieure qui peut grandement faire varier la température de la peau, ce qui fausse le résultat recherché avec une marge d’erreur pouvant aller jusqu’à 5 degrés, ce qui est considérable.

Toutefois, si plusieurs sources corroborent l’information, aucune ne peut affirmer avec certitude que les algorithmes ont été suffisamment affinés depuis pour atteindre le niveau d’exigence d’Apple.

Quel prix pour l’Apple Watch Series 8 ?

Pour le moment, les prix des futures Apple Watch n’ont pas été révélés, pas même au travers d’indiscrétions. On peut néanmoins commencer à imaginer la gamme au travers des produits déjà existants.

L’Apple Watch 8 devrait en toute logique prendre la place de l’Apple Watch Series 7 autour de 429 euros pour le modèle GPS, à une vingtaine d’euros près. Le modèle « Sport », plus haut de gamme, pourrait néanmoins se montrer plus cher et s’intégrer dans le catalogue autour des 700 à 900 euros que coûte l’actuelle Apple Watch avec un boitier en acier inoxydable ou en titane.

La grande inconnue reste l’entrée de gamme. Si l’Apple Watch SE 2 vient remplacer l’actuelle Apple Watch SE sur le segment des 300 euros et que l’Apple Watch Series 3 sort du catalogue, Apple n’aurait alors plus de produit d’appel aux alentours de 200 euros, ce qui représenterait un manque à gagner certain. La tarification de ces trois montres connectées reste donc encore très floue à l’heure actuelle. À confirmer cet automne.

